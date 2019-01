Elecciones en Piedad

No ha podido empezar mejor el año para la hermandad del Martes Santo. A la convocatoria de elecciones anunciada a finales de 2018 se ha unido ahora la noticia de que sólo concurrirá una candidatura al proceso. Juan Carlos Torrejón opta a regresar al cargo que ya ostentó hace años, después de que Pedro Utrera haya renunciado a participar en el tercer proceso de estas accidentadas elecciones. La candidatura de Torrejón se presenta el próximo viernes (día 11) en la sede del Consejo, para dar a conocer su equipo y los objetivos para los próximos cuatro años. A nadie le escapa que el objetivo más urgente será organizar la salida procesional del Martes Santo, para lo que a buen seguro habrán empezado ya los contactos para intentar contar con acompañamiento musical. Mucha suerte, primero para la cita del 25 de enero, y de ahí hasta finales de 2022.

Buena Muerte

En la antesala del 125 aniversario, el Crucificado ha recuperado el magnífico retablo que los hermanos acordaron por unanimidad encargar y colocar a mediados del siglo pasado y que un grupo de hermanos primero escondió tras unas telas y luego retiró de la iglesia hará unos veinte años (sin más cabildo ni nada). El Cristo luce espectacular en su ‘nuevo’ altar, pese a que la mesa no es apropiada al retablo de Pérez Calvo y que sigue faltando un mayor decoro en el entorno de la imagen (para evitar esa pared blanca). Una muy buena noticia para celebrar estos 125 años de historia, aniversario para el que ya se anuncia que habrá actos y cultos, aunque aún no se ha adelantado nada.

Martín José García

El que fuera presidente del Consejo de Hermandades va a recibir el próximo día 18 un homenaje del mundo de las cofradías por la labor que desarrolló durante los años al frente del Consejo. Desde esta tribuna hemos sido críticos con García cuando hemos considerado que no se actuaba bien, y ya en su día dijimos que no era positivo para las hermandades que optara a una tercera elección; pero eso no quita para reconocer que el homenaje que recibirá Martín José es más que merecido por lo mucho y muy bueno que hizo por el mundo de las hermandades desde que se hizo cargo de un Consejo gravemente herido y desunido por la ineficacia de anteriores presidentes hasta que dejó el testigo a su vicepresidente Juan Carlos Jurado. Martín José dio estabilidad, seriedad, elegancia y oídos a un Consejo que estaba necesitado, y mucho, de todo ello; y remató su gestión con grandes logros como la magna de 2012, el mantenimiento de la subvención municipal o la discreción en las polémicas y disensiones internas. Por todo ello recibirá el día 18 un homenaje más que merecido.

El Rey cofrade

En un acto discreto, Baltasar (el hermano mayor del Carmen, José Francisco Trigo) dejó el último sábado del año su corona a los pies de la Virgen del Carmen, bajo cuyo amparo puso a toda la ciudad, especialmente a los más pequeños. Esperemos que esta noche haya cumplido con todos, y que la presencia de un cofrade entre los Reyes Magos propicie un exitoso 2019. Feliz año.