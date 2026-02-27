VOX lleva a Pleno en San Fernando el deterioro de la calle Bonifaz: la propuesta para intervenir en la vía se ha aprobado por unanimidad

Carlos Zambrano, portavoz del grupo municipal VOX en San Fernando, insiste en denunciar el lamentable estado de calles, plazas y barriadas de la localidad. Para ello, ha decidido usar "un método simple y eficaz", tal y como expone en una nota. Se trata de llevar a cada Pleno al menos una de las muchas actuaciones que se necesitan en las infraestructuras de la ciudad.

En esta ocasión, ha denunciado que la calle Bonifaz y su entorno presentan desde hace años "un grave deterioro, con socavones profundos, hundimientos, aceras estrechas e inaccesibles, losas sueltas y zonas sin pavimentar". En definitiva, un estado general descrito por los propios vecinos como "lamentable", que compromete gravemente la seguridad vial y peatonal, especialmente la de personas mayores y vecinos con movilidad reducida.

Una imagen de la calle Bonifaz en San Fernando / Vox San Fernando

Para Carlos Zambrano, a esta situación se suma el abandono del solar del antiguo Mercado de la Paz, demolido en 2019 y vallado desde entonces, sin que se haya producido ningún avance urbanístico real. Este espacio permanece en estado de abandono, con acumulación de basura, maleza y proliferación de ratas e insectos, generando problemas de salubridad y una profunda preocupación entre los vecinos del entorno.

Zambrano recuerda que, en junio de 2021, ya se aprobó una moción similar presentada por VOX solicitando actuaciones urgentes en la calle Bonifaz. "Pero más de cuatro años después, ninguna de aquellas medidas se ha ejecutado, manteniéndose la zona en constante deterioro. La percepción vecinal es de abandono y marginación en una vía de uso cotidiano, cuyo deterioro afecta al tráfico y a la movilidad local", subraya el portavoz.

La moción de VOX ha sido aprobada por todos los grupos municipales en el Pleno, instando al gobierno socialista a realizar una auditoría técnica integral de la calle Bonifaz y su entorno, incluyendo firme, acerado, accesibilidad, alumbrado, imbornales, señalización y estado del solar del antiguo Mercado de la Paz. Además, se ha obtenido el compromiso de realizar un proyecto de actuación integral, así como hacer lo posible para atender la demanda de VOX de acondicionamiento del solar del antiguo Mercado de la Paz para su uso provisional como aparcamiento público u otra dotación temporal, mientras se desarrolla el proyecto definitivo.

Carlos Zambrano ha insistido en la urgencia y necesidad de estas actuaciones, tan reclamadas desde hace ya varios años.