La vivienda y los colegios, entre los focos de atención de la visita del Defensor del Pueblo a San Fernando

San Fernando ha recibido este martes al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que instalado por un día su Oficina de Información y Atención Ciudadana en el centro de congresos para ofrecer atención presencial a los isleños. No todos los días tienen los vecinos y los colectivos locales tienen la gran oportunidad de conversar con el Defensor sobre la actuación de las administraciones públicas sobre derechos que todo el mundo tiene en materias como vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público. Ni tampoco es habitual tenerlo delante para abordar reclamaciones respecto a servicios de interés general, como telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

Además de atender a los ciudadanos, Maeztu ha aprovechado su estancia en la ciudad para entregar uno de los Premios de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia 'Así veo mis derechos' al IES Sancti Petri de San Fernando. Un merecido reconocimiento que llega de un vídeo elaborado por el alumnado del centro escolar para concienciar sobre los problemas que sufre la juventud y la integración de quienes los viven en primera persona.

Antes de iniciar esta frenética agenda, Maeztu ha mantenido un encuentro con la Corporación Municipal y ha comparecido junto a la alcaldesa, Patricia Cavada. El Defensor del Pueblo, emocionado, ha iniciado su intervención recordando a su madre. “Ella es de aquí, maestra de párvulos de 80 niños. Murió con Alzheimer en Medina Sidonea”, ha explicado.

“Presido una institución con cultura de paz, donde no juega ni el dinero ni el tiempo, que no tiene colores y sí causas. En la que cuidamos a los que están quedando en la cola, a los vulnerables”, señaló.

Tanto Maeztu como Cavada han incidido sobre diversas problemáticas que afectan a la ciudadanía. En este sentido, la alcaldesa ha mostrado su preocupación “por el deterioro de los servicios públicos en Andalucía”, especialmente en sanidad y dependencia. De esta manera, la regidora ha recalcado el retraso que experimentan las intervenciones quirúrgicas y la tardanza de la resolución de muchos expedientes de dependencia, que repercuten directamente en las familias. En este contexto, ha recordado que el Ayuntamiento ha remunicipalizado el servicio de ayuda a domicilio para dignificar las condiciones laborales y reforzar la gestión pública.

Por otro lado, Cavada ha señalado la necesidad de una mayor inversión en la educación pública, poniendo en el foco la obsolescencia de muchos centros educativos de San Fernando. La alcaldesa ha recordado que muchos de los colegios isleños cuentan con una gran antigüedad, lo que hace necesario un mayor esfuerzo inversor por parte de la administración autonómica.

De igual manera, la regidora ha reclamado una apuesta decidida por la construcción de vivienda pública, destacando las promociones que se están poniendo en marcha desde el Consistorio, como es el caso de las 81 viviendas sociales en régimen de alquiler con la financiación de los fondos europeos y del propio Ayuntamiento. “En definitiva, hay que invertir más por parte de las comunidades autónomas en vivienda pública, como ha sucedido en otras épocas que se han construido barrios enteros”, subraya Cavada.

La alcaldesa ha valorado de forma muy positiva la visita de Maeztu: “Para San Fernando es importantísimo recibir la visita del Defensor, una figura que representa toda una institución a que las administraciones, en este caso este Ayuntamiento, que nos desvelamos por mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas y garantizar sus derechos, más en una ciudad constitucionalista como ésta”.

“En un momento de polarización y de crispación política en la que se pone en el que se cuestiona el papel de las instituciones, la figura del Defensor ha sido reforzada como ese elemento que hace rebajar la tensión entre las administraciones que sí gestionamos”, ha detallado la regidora isleña. .