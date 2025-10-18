La Virgen de la Esperanza saldrá este sábado camino al Panteón para su coronación en San Fernando: horario e itinerario

La imagen de María Santísima de la Esperanza, titular de la hermandad de la Expiración, saldrá en procesión en la tarde de este sábado para dirigirse hasta el Panteón de Marinos Ilustres, donde el próximo sábado 25 de octubre esta antigua talla mariana será coronada por el obispo diocesano. Será el primero de varios momentos históricos que la cofradía -y San Fernando- se disponen a vivir en este Año Jubilar de la Esperanza.

La imagen de la Esperanza saldrá así de la parroquia vaticana castrense este sábado a las 17.40 horas. Precisamente, la salida se ha tenido que retrasar unos minutos para amoldarse a los horarios del tranvía. Además, el itinerario inicial ha sufrido modificaciones por esta misma razón prescindiéndose del saludo institucional que la hermandad tenía previsto realizar en la Iglesia Mayor Parroquial. El recorrido, de esta forma, queda de la siguiente manera:

Itinerario : Real, Alameda Moreno de Guerra, General Valdés, plaza del Rey, Las Cortes, García de la Herrán, Rosario, Colón, San Rafael, plaza José Suárez, Pintor José Martínez Pepiño, Paseo General Lobo, Paseo Joly Velasco y Paseo Capitán Conforto (interior) para entrar en el Panteón de Marinos Ilustres por la Puerta de las Victorias a las 22.00 horas.

: Real, Alameda Moreno de Guerra, General Valdés, plaza del Rey, Las Cortes, García de la Herrán, Rosario, Colón, San Rafael, plaza José Suárez, Pintor José Martínez Pepiño, Paseo General Lobo, Paseo Joly Velasco y Paseo Capitán Conforto (interior) para entrar en el Panteón de Marinos Ilustres por la Puerta de las Victorias a las 22.00 horas. Acompañamiento musical: en el trasaldo de ida al Panteón, la Esperanza contará con el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica Julián Cerdán, de Sanlúcar de Barrameda.

La Virgen de la Esperanza, durante el triduo preparatorio de la coronación, en San Fernando

El traslado hacia el Panteón de Marinos llustres se llevará a cabo sobre su paso procesional, aunque en esta ocasión sin el palio, lo que brindará también una estampa del todo inusual en esta hermandad.

Una cuadrilla de la asociación Jóvenes Cargadores Cofrades (JCC) se encargará de portar el paso de la Esperanza.

El domingo 19: besamanos extraordinario

En la jornada del domingo 19 habrá un besamanos extraordinario de la imagen de la Esperanza en el Panteón, lo que brindará una imagen histórica en San Fernando. Será de 11.00 a 13.00 y de 18.30 a 20.30 horas.

Esta semana, precisamente, se ha llevado a cabo el triduo preparatorio a la coronación en la iglesia castrense de San Francisco, cultuos que ha presidido la imagen de la Virgen de la Esperanza desde el altar mayor en un montaje histórico para la hermandad.