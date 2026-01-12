El viernes se abre el plazo para participar en el sorteo de las plazas de la próxima Cabalgata del Carnaval de San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando, a través de la Delegación Municipal de Fiestas, abrirá el próximo viernes 16 de enero el plazo de inscripción para participar en el sorteo de plazas destinadas a formar parte de las carrozas de la Cabalgata de Carnaval 2026, uno de los eventos más destacados del calendario festivo de la ciudad.

Las personas interesadas en participar deberán presentar su solicitud antes del 30 de enero en la Delegación Municipal de Fiestas, situada en la calle Real, número 63, en horario de atención al público de 9.00 a 13.00 horas. Una vez finalizado el plazo de inscripción, las plazas se adjudicarán mediante sorteo público, que se celebrará el lunes 2 de febrero, a las 12.00 horas, en el centro de congresos Cortes de la Real Isla de León.

Cada solicitud será válida para una única persona participante. Entre los requisitos establecidos para poder optar a una plaza se encuentra no haber participado en la cabalgata de Carnaval del pasado año 2025, así como tener una edad mínima de 6 años. Además, la Delegación Municipal de Fiestas reservará un número determinado de plazas específicas para personas adultas.

Con el objetivo de garantizar la participación en igualdad de condiciones, el Ayuntamiento habilitará igualmente plazas destinadas a niños, niñas y personas adultas que requieran ayuda técnica para su movilidad. Estas plazas estarán adaptadas para el uso de sillas con un mínimo de tres ruedas que permitan el desplazamiento y cuenten con los sistemas de anclaje necesarios para su correcta sujeción a las carrozas. La adjudicación de estas plazas también se realizará mediante sorteo.

En la solicitud de inscripción deberán incluirse de manera obligatoria los siguientes datos: nombre y apellidos del niño, niña o persona adulta participante; edad; nombre de la madre, padre o tutor legal en caso de tratarse de menores de edad; número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico.