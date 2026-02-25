Los vecinos de Las Cortes formalizan su demanda contra el Ayuntamiento de San Fernando

Una de las terrazas de la calle Las Cortes, durante una tarde entre semana.

Recientemente, la Justicia desestimaba las medidas cautelares solicitadas por la Asociación de Vecinos Las Cortes-Centro por entender que las restricciones que contemplaba el decreto de Alcaldía del pasado 3 de diciembre eran suficientes para conciliar el ocio nocturno con el derecho al descanso de estas familias. Pero lejos de quedarse de brazos cruzados, este colectivo vecinal ha formalizado este miércoles ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz una demanda contra el Ayuntamiento por considerar que se siguen vulnerando sus derechos fundamentales con una contaminación acústica que persiste en el entorno de las calles Las Cortes y Cervantes.

De hecho, la asociación continúa reclamando en su denuncia al Consistorio un millón de euros en concepto de indemnización por soportar durante 12 años esta contaminación acústica. Así lo explica el abogado de los vecinos, Borja Grandal.

Por otro lado, en el texto de su denuncia, los vecinos expresan su duda sobre si el decreto aplicado cuenta con el preceptivo informe emitido por un técnico, con competencia suficiente y especializado en la materia, que concrete las medidas correctoras necesarias para combatir la contaminación acústica detectada en base a mediciones regladas y parámetros objetivos.

“La Administración está obligada a adoptar medidas eficaces para restablecer la legalidad ambiental. Ahora bien, dichas medidas no pueden responder a criterios meramente voluntaristas o genéricos, sino que deben apoyarse en una evaluación técnica rigurosa que identifique las fuentes emisoras, cuantifique su contribución y establezca actuaciones proporcionadas, idóneas y suficientes para garantizar el cumplimiento efectivo de los valores límite legalmente establecidos”, recoge el cuerpo de la demanda.

“La ausencia de dicho soporte técnico supondría no solo un déficit de motivación del acto administrativo, sino también una actuación carente de la imprescindible base objetiva que exige la normativa en materia de contaminación acústica”, continúa el documento presentado.

Por otra parte, los vecinos advierten de que no se han producido nuevas mediciones acústicas en el entorno de las calles Las Cortes y Cervantes que acrediten el cese de la situación de contaminación acústica y la eficacia real de las medidas adoptadas a raíz del decreto de Alcaldía.

“La superación de los objetivos de calidad acústica constituye un dato técnico verificable únicamente mediante medición objetiva. En consecuencia, la ausencia de una nueva evaluación impide constatar si se ha restablecido la legalidad ambiental o si, por el contrario, persiste la vulneración de derechos fundamentales derivada de la exposición continuada a niveles sonoros superiores a los permitidos. En tales circunstancias, cualquier afirmación sobre la suficiencia de las medidas adoptadas carecería de soporte técnico y quedaría reducida a una mera presunción no acreditada”, detalla el texto de la denuncia.

Cavada y Loaiza, posibles testimonios

Una de las novedades más llamativas es que la asociación propone, entre los medios de prueba para verificar esta problemática, el interrogatorio, como parte implicada en esta denuncia, de la alcaldesa, Patricia Cavada.

Del mismo modo, el colectivo también propone los testimonios del anterior alcalde, el popular José Loaiza; el actual concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Luis Cordero; la actual concejala de Administración Pública y Patrimonio Municipal, María Gómez; y de diversos vecinos afectados. La intención es que estos testimonios ayuden a arrojar luz sobre unos problemas que llevan prolongándose durante más de una década.

Los vecinos insisten en que no se rendirán en sus reivindicaciones ante los efectos del ocio nocturno. De hecho, adelantan que ya han solicitado formalmente mediciones acústicas para las calles Hermanos Laulhé y José López Rodríguez.