Todas las claves del Belén Municipal de San Fernando

El Belén Municipal de San Fernando, que abrió sus puertas el pasado viernes en el salón de actos del Consistorio isleño, ha llamado poderosamente la atención desde el primer momento. La propuesta de los belenistas José Manuel Coto, Roque Gallego y Antonio Reyes, va más allá del nacimiento tradicional al uso para ofrecer todo un relato que va de la luz a las sombras (y viceversa).

Estas son las claves para desentrañar todos los significados que encierra el Belén Municipal:

El Belén se inspira en el versículo de Juan 8:12 —Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida— y se articula alrededor de una poderosa metáfora visual: la confrontación entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el cielo y el infierno. A ello se suma una narración sonora creada expresamente para esta edición (con la voz de Charo Pérez).

La escena se divide en dos mundos antagónicos separados por un río de aguas bravas, símbolo de las pruebas y desafíos de la vida.

En el lateral derecho se sitúa la Natividad de Jesús , rodeada de una naturaleza exuberante, arquitectura renacentista y una atmósfera luminosa que transmite armonía y esperanza.

, rodeada de una naturaleza exuberante, arquitectura renacentista y una atmósfera luminosa que transmite armonía y esperanza. A la izquierda emerge el reino de las sombras, dominado por la Muerte y un Ángel Caído que recibe un corazón ofrecido como alma reclamada. Neblina, vegetación marchita, edificios góticos en ruinas y una iluminación lúgubre configuran un escenario opresivo que representa el alejamiento de la luz divina.

Entre los elementos destacados de la composición figuran las piezas de Angela Tripi —Natividad, Reyes Magos y ángeles—, modeladas a palillo con un realismo excepcional por la riqueza de su policromía y la delicadeza de sus telas. Las figuras del Ángel Caído, la Muerte y el alma cegada por la luz proceden de archivos digitales y han sido impresas en 3D, policromadas y vestidas por José Manuel Coto. Tanto las piezas animales como diversos elementos escenográficos también han sido elaborados mediante impresión 3D de alta calidad.

La obra invita a ser observada desde el centro de la escena, donde se contempla la fuerza del río y, al fondo, una cadena montañosa cuyas cascadas representan los altibajos de la existencia. La iluminación y la ambientación se han cuidado de forma minuciosa para reforzar la narrativa simbólica, con un rayo de luz que irrumpe sobre el alma del Averno como representación de la redención, una escalera hacia el Paraíso en el lateral derecho y una clara diferenciación lumínica entre ambos mundos.

El Belén Municipal de San Fernando / Jesús Marín

El Belén Municipal podrá visitarse durante todas las Navidades con el siguiente horario: