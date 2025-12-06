El Belén Municipal de San Fernando, en imágenes
El Belén Municipal de San Fernando ha abierto sus puertas en el salón de actos del Ayuntamiento, donde podrá ser visitado durante todas las fiestas. Se trata de una propuesta de José Manuel Coto, Roque Gallego y Antonio Reyes, que llega de la mano de la asociación de belenistas El Redentor.

