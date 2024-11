'Tiempo y perdón', el corto dirigido y producido por la isleña Teresa Trasancos, se estrena este viernes en San Fernando

San Fernando/El Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León acoge el próximo viernes, 15 de noviembre, el estreno del cortometraje Tiempo y Perdón, un thriller psicológico con trasfondo social en torno a la violencia de género dirigido y producido por la isleña Teresa Trasancos. Con un reparto de primer nivel en el que participan Mariano Peña, Estefanía de los Santos, Teresa López Cerdán y Mauricio Morales, este corto rodado en Grazalema explora la complejidad de las relaciones humanas y el difícil camino hacia el perdón y la paz interior.

Tras el estreno, que dará comienzo a las 19.30 horas con entrada libre hasta completar aforo, habrá un coloquio con la directora y parte del elenco. Se trata del segundo corto de la directora isleña apoyado por el Ayuntamiento de San Fernando, tal y como hizo con Cuesta Arriba, que fue galardonado con el Premio a la Mejor Dirección en el IX Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro 2022 y el Premio del Jurado al Mejor Cortometraje-Sección Dependencia y Discapacidad del Videomed Certamen Internacional de Cine Médico y Salud 2022. Además, la cinta fue seleccionada en certámenes como Gandhara Film Festival 2023 (Pakistan), en Empowering WOMXN 2023 y en el Festimatge Festival de la Imagen de Calella.

La puesta de largo del nuevo trabajo de Trasancos en San Fernando cobra relevancia en el contexto de la campaña por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es que Tiempo y Perdón aborda el cuestionamiento a las víctimas de violencias machistas, la estigmatización constante y el tabú que supone sufrirlas o haberlas sufrido. Además, la historia invita a reflexionar sobre temas complejos y críticos como la culpa, la violencia intrafamiliar, los traumas y la oportunidad de volver a empezar de nuevo.

Sinopsis

Carmen, una mujer de 30 años, decide visitar a sus tíos Rebeca y Antonio en su hogar en la Sierra de Cádiz, acompañada por su pareja Javi, quien es su mayor apoyo y el rayo de luz en su vida. Aunque la perspectiva de pasar unos días en un entorno tranquilo parece ideal, Carmen no puede evitar la ansiedad que le supone regresar a ese lugar, el origen de su trauma y de una culpa que la consume.

Rebeca, cariñosa y ansiosa por ver a Carmen, necesita este reencuentro tanto como Carmen necesita hablar con ella para liberarse de su pasado. Pero , ¿cómo encontrar tranquilidad cuando te sientes culpable por la muerte de una persona y la destrucción de otras dos vidas?

Javi, ajeno a la oscura historia que une a Carmen con sus tíos que amenaza con salir a la luz, intenta ganarse el corazón de Rebeca mientras Antonio, con una actitud más reservada y sombría, se muestra reacio a la visita. Él es consciente del peligro que representa Carmen, ya que en cualquier momento podría revelar lo que realmente ocurrió. La tensión se incrementa a medida que Carmen lucha por encontrar la paz y el perdón, y Antonio se debate entre el temor y la desesperanza de alguien que ya lo había perdido todo.

Tiempo y Perdón es el juicio en el tiempo de la sociedad hacia la víctima y de ella hacia sí misma. Es el impacto emocional que puede llegar a tener en nosotros arrastrar ciertos secretos que no nos permiten continuar viviendo.

Como apunta Teresa Trasancos, lo que más le motiva para hacer cine es "contar historias incómodas, historias que muestren realidades que no se miran porque no se sabe que existen o porque es más cómodo hacer como que no están ahí".

Rodaje de 'Tiempo y Perdón', de Teresa Trasancos / Dani Medina

Sobre Teresa Trasancos

Nacida en San Fernando en 1999, hizo su primer corto con tan solo 13 años. Con 15 ya publica en YouTube Silencio en la piel de la acosada, un trabajo que despertó el interés de la comunidad educativa propiciando su intervención en diversas charlas en institutos y otros eventos culturales y didácticos.

Con apenas 20 años estrena su primer cortometraje profesional Kuerpos, que fue seleccionado en la Sección Oficial del Festival de Cine de Buenos Aires y en el Festival de Cine GLTB de Santo Domingo.

Interesada en conocer todo el proceso que rodea a la producción cinematográfico, Teresa ha participado en el rodaje de diversos largometrajes formando parte de diversos departamentos. Así, intervino en el equipo de rodaje de dirección de arte de la película de Isaki Lacuesta Entre dos Aguas, ha ejercido de ayudante de dirección en largos como Sofía de Harvy Muñoz o en webseries como Azotea2 de David Ávila y Samshara de Belén Verdugo. Y ha participado en el guion y producción de Bares que ella misma ha dirigido, aún en postproducción.

Ha realizado estudios en la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz. En paralelo, Teresa continúa formándose de manera autodidacta con su propio plan de estudios y amplía su carrera profesional con la dirección de videoclips y con su participación en todo tipo de rodajes. Además, abrió en 2022 su propia productora, Punto de Partida Entretainment.

Con Tiempo y Perdón, Teresa Trasancos se estrena como productora, además de mantener sus roles como directora y guionista.