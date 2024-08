La realizadora de San Fernando Teresa Trasancos graba su nuevo corto en Grazalema

San Fernando/La realizadora isleña Teresa Trasancos vuelve a rodar un nuevo proyecto audiovisual, el corto Tiempo y perdón, en el que a la labor de directora y guionista suma ahora la función de productora. "Me ha costado tres años levantarlo", admite, satisfecha por el trabajo de preparación realizado. En esta ocasión, será a partir del domingo en Grazalema.

"Se habla mucho de las playas de Cádiz y nos olvidamos de la zona rural, de esta parte de nuestra tierra, cuando tenemos una sierra maravillosa para mostrar", comenta sobre la decisión de llevar este rodaje a la localidad serrana, a la que se desplazará un equipo técnico formado por una treintena de personas, que son profesionales del cine "que me apoyan en mi carrera", aparte de quienes se implicarán en la posproducción.

Tiempo y perdón es la primera incursión de Trasancos en el thriller, un género al que le gustaría continuar su carrera. "Yo siempre estoy abierta a recibir proyectos de cualquier género, porque me encanta aprender, y en definitiva me gusta cualquier tipo de cine. Pero si pudiera elegir el thriller es lo que más me gusta", reconoce.

Sobre violencia de género

Como en anteriores trabajos, la joven cineasta de San Fernando sigue apostando por el trasfondo social, que será lo que mueva el suspense. En este nuevo corto trata la violencia machista. Sin querer desvelar mucho de la historia, Trasancos detalla que se acercará a esta lacra social en un viaje en el que la protagonista vuelve al origen de su trauma: "Irá a Grazalema a ver a su tía y, lejos del sensacionalismo, abordamos el tema desde el apoyo que ambas mujeres se brindan".

Grabarán en el hotel Casa de las Piedras, uno de los patrocinadores del corto, "que nos están tratando muy bien". El rodaje se extenderá en jornadas muy intensas hasta el miércoles 14 de agosto, y contará con un amplio elenco de actores conocidos y consagrados. "Actores brutales" como Mariano Peña, Estefanía de los Santos, Mauricio Morales, Teresa López Cerdán, Lucas de Blas y Noelia Herrera. "Exceptuando a Noelia, que es su primer proyecto audiovisual, los demás tienen unas carreras importantes", apunta. Por eso está super feliz de contar con ellos.

También se lo ha currado en ese sentido. A algunos los contactó por teléfono –Peña o Morales– y después de mandarles el guion se embarcaron en esta aventura. A Estefanía de los Santos, después de dirigirla en su corto anterior (Cuesta arriba), tenía claro que quería volver a tenerla en un nuevo trabajo. "Ella me lo había dicho, pero además después se ha dado la disponibilidad", matiza. "A Teresa la tenía en mente, pero además coincidimos en el mismo sitio celebrando nuestros cumpleaños, que es el mismo día, y me acerqué a saludarla porque nos seguíamos por redes sociales. Se lo comenté y me pidió el guion. No lo dudó", explica. "Es un elenco brutal –vuelve a insistir– para una historia dura, pero necesaria".

Agradecimiento

"Es un enfoque muy andaluz, mostrando Grazalema, la Sierra. Tengo muchas ganas ya de grabar y verlo hecho", reconoce Teresa Trasancos que afronta este trabajo con su productora, Punto de Partida Entertainment. Para llegar a este momento, han pasado 3 años de "mentalización", porque para conseguir la financiación necesaria "para tener un sí me he llevado cien noes", desvela. Por eso está agradecida al hotel Casa de las Piedras, la cooperativa de aceite Los Remedios de Olvera, Concilia2 Soluciones, Podcast 21, Javier Trasancos Agente Inmobiliario y proveedores que nos dan material, como Dani Medina "que nos pone la foto de cartel y la foto fija para la promoción". "Con ellos las conversaciones fueron muy fáciles", menciona. También destaca las facilidades de las administraciones públicas: los ayuntamientos de San Fernando y Grazalema, la Diputación Provincial de Cádiz y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.