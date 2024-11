San Fernando encara ya el 25N con el reto de "romper el ciclo de la violencia de género"

San Fernando/San Fernando encara la celebración del 25N, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la mirada puesta en los isleños más jóvenes, a los que se dirige el grueso de las actividades formativas y de sensibilización que se desarrollarán a partir de la próxima semana. Programa de actos y campaña se han presentado este viernes en el Ayuntamiento isleño con el reto de "romper el ciclo de la violencia de género" desde sus fases más tempranas.

De ahí el lema escogido para esta nueva campaña, #EsSoloHastaQueNoLoEs, que parte de muchos supuestos a modo de ejemplo -Es solo amor... hasta que no lo es; Es solo un beso... hasta que no lo es; Es solo un piropo... hasta que no lo es- con el propósito de llegar más fácilmente a la juventud y sensibilizarla de forma que pueda identificar la violencia de género desde las primeras señales para atajarlas, "antes de la escalada".

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, acompañada de la concejala de Igualdad, Isa Blanco, ha señalado que la violencia machista "es algo evitable" y ha afirmado que la sociedad tiene el reto "de acabar con ella". De ahí el planteamiento del 25N, con sus proyecciones, conferencias y demás actividades que incluyen hasta la elaboración de un himno contra la violencia de género, "una campaña práctica y educativa que además lleva a la acción".

La campaña, como apunta el Ayuntamiento isleño, "busca la sensibilización a través de algo tan importante como es la prevención, que depende en una parte esencial de la formación". Y se dirige además al público más joven "por ser un colectivo extremadamente vulnerable de población en el que, lamentablemente, la escalada dentro de las fases del ciclo de la violencia pasa muy rápido y el consentimiento suele estar bastante mal entendido".

"No podemos caer en el error de minimizar y negar", ha apuntado Cavada. La campaña se instalará durante el mes de noviembre en la plaza de la Iglesia y se difundirá a través de las redes sociales. Además, se ha organizado una completa programación de actuaciones y actividades, también dirigidas especialmente a los más jóvenes, contando para ello con el apoyo y la colaboración de los centros educativos de la ciudad, que entre octubre y diciembre impartirán hasta 87 talleres de prevención de violencia de género en Primaria y Secundaria.

Todo el programa de actos del 25N en San Fernando

Los actos organizados por el Ayuntamiento de San Fernando en torno al 25N darán comienzó el próximo lunes 11 en el centro de congresos a las 18.30 horas con la proyección del corto de Ceres Machado No me dejes así, que trata sobre el consentimiento y la violencia sexual dentro de la pareja. Tras la proyección habrá un coloquio posterior con la directora. Y a continuación, la doctora en Derecho y catedrática en Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, María Acale, ofrecerá la ponencia Es solo es un beso… hasta que no lo es, en la que reflexionará sobre el consentimiento en los delitos sexuales.

La siguiente cita de la programación llegará de la mano del dramaturgo José Warletta y su obra de teatro La decisión de Lola, que se representará en el auditorio del centro de congresos el 13 de noviembre a las 19.00 horas. El montaje utiliza la comedia como arma para realizar crítica social sobre un tema tan importante como los malos tratos. Las entradas podrán recogerse previamente en la concejalía de Igualdad.

Del 18 al 22 de noviembre la plaza de la Iglesia acogerá el proyecto Yo me atrevo, diseñado por la experta en pedagogía de género Ana Magallanes, para concienciar sobre los comportamientos individuales y sociales que pueden poner freno a la violencia de género. La iniciativa se articula a través de 15 imágenes plasmadas en cartón pluma a tamaño real que representan situaciones cotidiana que sustentan comportamientos normalizados de violencia machista y cómo las personas podemos posicionarnos frente a ellas. Se desarrollará en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

También del 18 al 22 de noviembre se proyectará a las 11.00 horas en el centro de congresos el cortometraje Génesis, de Ceres Machado, que participará en un debate posterior. Estas exhibiciones se dirigen fundamentalmente al alumnado de tercero y cuarto de ESO de los centros educativos de San Fernando, aunque están también abiertas al público general hasta completar aforo. El corto también se proyectará el 21 de noviembre a las 18.30 horas.

El 22, tras la proyección del corto, a las 12.00 horas, se ofrecerá la conferencia Banea el machismo, refresca el algoritmo, frena las violencias, que estará a cargo de Carmen Ruiz Repullo, doctora en Sociología, investigadora y formadora en materia de coeducación y prevención de la violencia de género y violencia sexual en adolescentes y jóvenes para distintos organismos públicos. La actividad se dirige a alumnos de los IES de San Fernando, que luego serán agentes de igualdad dentro de sus centros.

El 25 de noviembre estará protagonizado por el acto institucional contra la violencia de género, que volverá a celebrarse en la plaza de la Iglesia a las 12.00 horas. Consistirá en la lectura de un manifiesto y la interpretación del himno contra la violencia de género compuesto por asociaciones de mujeres de San Fernando, que es el resultado del proyecto Los golpes pal cajón desarrollado en talleres previos con María La Mónica.

La programación se completará el 29 de noviembre con la puesta en escena de la obra Todas las Hijas a partir de las 20.00 horas en el Real Teatro de Las Cortes.