Teresa Trasancos estrena su corto 'Cuesta arriba' este sábado en San Fernando

El próximo sábado 4 de marzo tendrá lugar en San Fernando el estreno del cortometraje, Cuesta arriba, dirigido por la isleña Teresa Trasancos y protagonizado por Luis Mera, un adolescente que nació con parálisis cerebral. La cinta, rodada en San Fernando, será una demostración de que las barreras sólo existen en nuestras mentes.

El estreno tendrá lugar en el Real Teatro de las Cortes a las 18.00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo. Tras la proyección, habrá un coloquio con la directora y parte del elenco, que estará coordinado por el director de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, Bruto Pomeroy.

El cortometraje tiene un fin solidario y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de San Fernando y la Diputación de Cádiz.

Cuesta arriba fue galardonado con el Premio a la Mejor Dirección en el IX Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro 2022; y el Premio del Jurado al Mejor Cortometraje-Sección Dependencia y Discapacidad del Videomed Certamen Internacional de Cine Médico y Salud 2022.

Además, la cinta ha sido seleccionada en certámenes como Gandhara Film Festival 2023 (Pakistán) Sección Oficial; en Empowering Womxn 2023, Sección Oficial; y en el 18 Festimatge Festival de la imagen de Calella.

Junto al isleño Luis Mera, el reparto de esta cinta se completa con los reconocidos actores andaluces Estefanía de los Santos y Luis Miguel Seguí, la joven Marta Gavilán y la niña Luna Fulgencio, entre otros.

La producción impulsada por la compañía gaditana Esto también pasará tiene carácter internacional y cuenta con algunas de las compañías líderes de sus respectivos países: Bowfinger en España, Tondero en Perú, Hippo Entertainment en México, y la firma argentina de Cindy Teperman.

Un corto por la integración

Teresa Trasancos es una joven realizadora de San Fernando que a sus escasos 23 años ha dirigido ya varios cortometrajes seleccionados en diferentes festivales internacionales y que captaron la atención del productor gaditano Álvaro Ariza quien impulsó la producción de su nuevo proyecto, Cuesta arriba, un cortometraje solidario rodado en diversas localizaciones de San Fernando y que cuenta con financiación internacional.

Cuesta arriba es un guion escrito para demostrar que se puede contar una gran historia sin la necesidad de que el protagonista pronuncie una palabra y con el que Trasancos pretende poner el foco en las personas con parálisis cerebral, la necesidad de inclusión social y a la escasez de medios adaptados a los que se enfrentan tanto ellos como sus familias, que deben hacer frente a enormes gastos desde su nacimiento.

Todo un reto completo que tiene como protagonista a Luis Mera, un adolescente de 19 años que nació con parálisis cerebral. Luis no habla y tiene grandes dificultades para realizar movimientos. Pero esto no es una barrera que le impida ser un gran actor.

En su desafío, Luis está acompañado por la joven Marta Gavilán (Jaulas) y dos reconocidos actores andaluces, Estefanía de los Santos, nominada al Goya por Grupo 7, y Luis Miguel Seguí (La que se avecina, Amor en polvo). Junto a ellos, los niños Luna Fulgencio (Padre no hay más que uno, La casa del caracol), Rubén Fulgencio (El universo de Óliver) y Marco Ezcurdia. Completa el reparto la gaditana Isabel Tirado.

La sinopsis del cortometraje cuenta la historia de Santi, que nació con parálisis cerebral. Su padre se marcha de casa y Ángeles se queda sola a cargo de él y de Thelma. Ahora la niña tiene 20 años y vive haciéndole la vida imposible a su madre, a quien culpa de su situación. Ángeles se ve obligada a cumplir horas extra para conseguir llegar a final de mes y ahorrar para poder pagar la operación de Santi. Así que Thelma debe quedarse cuidando aún más días de su hermano en casa. Ella lo quiere, pero lo siente como un castigo. Poco a poco, Santi conseguirá hacer que su hermana comprenda la realidad, sin pronunciar una palabra.

Para Teresa Trasancos, "la pantalla es una ventana abierta al corazón de los espectadores". "Tengo la suerte como directora de conocer a Luis desde que ambos éramos niños. Hemos crecido jugando juntos desde que coincidíamos en el Club Social La Salina. Gracias a esto y a todas las tardes que he pasado en su casa durante la escritura del guion, he adaptado la historia a sus limitaciones de modo que no necesita pronunciar una sola palabra para transmitir todo lo necesario a los espectadores. Jugando con sus gestos, sus leves movimientos, su personalidad etc… Ha vivido muy ilusionado este proyecto", resume la joven realizadora.

Para sacar adelante la historia, la cineasta se reunió durante meses con la familia de Luis a diario para enriquecer la ficción con datos reales, con situaciones a las que de verdad se enfrenten en su vida cotidiana estas familias porque Cuesta arriba es un cortometraje realista, cotidiano y duro por momentos, que cuenta la historia de un joven con parálisis cerebral como Luis, pero no es la historia de Luis.

Cuesta arriba es una producción respetuosa, cien por cien basada en Luis y su comodidad como eje central, que ha contado con la colaboración de la asociación Upace, de la que es alumno el propio Luis y para quien irán destinados los beneficios que se pudieran obtener en la vida comercial del cortometraje.

La producción, con una clara vocación internacional, ha corrido a cargo de Esto También Pasará la compañía creada por Álvaro Ariza, junto algunas de las firmas líderes de la industria cinematográfica de sus respectivos países: la productora española Bowfinger Int. Pictures, dirigida por María Luisa Gutiérrez; la mexico-americana Hippo Entertainment Group, de Toño Mauri y Antonio Mauri Alemán y la peruana Tondero, con Miguel Valladares al frente. A todos ellos se une en esta ocasión Cindy Teperman, quien coprodujo la cinta desde Argentina, completando así una producción de primer nivel.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Fernando, en base a su compromiso con las tareas de integración de las personas con discapacidad y eliminación de barreras arquitectónicas, y la Diputación de Cádiz, en una apuesta firme por el talento gaditano emergente, apoyaron la producción.

Sobre Teresa Trasancos

Nacida en San Fernando en 1999, hizo su primer corto con tan sólo 13 años. Con 15 años publica en Youtube Silencio en la piel de la acosada, un trabajo que despertó el interés de la comunidad educativa propiciando su intervención en diversas charlas en institutos y otros eventos culturales y didácticos. Con apenas 20 años, estrena su primer cortometraje profesional Kuerpos, que fue seleccionado en la Sección Oficial del Festival de Cine de Buenos Aires y en el Festival de Cine GLTB de Santo Domingo.

Interesada en conocer todo el proceso que rodea a la producción cinematográfica, Teresa ha participado en el rodaje de diversos largometrajes formando parte de diversos departamentos. Así, intervino en el equipo de dirección de arte de la película de Isaki Lacuesta Entre dos Aguas; ha ejercido de ayudante de dirección en largos como Sofía, de Harvy Muñoz; o en webseries como Azotea2, de David Ávila; y Samshara, de Belén Verdugo. Y ha participado en el guion y producción de Bares, que ella misma ha dirigido, aún en postproducción.

Ha realizado estudios en la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz. En paralelo, Teresa continúa formándose de manera autodidacta con su propio plan de estudios y amplía su carrera profesional con la dirección de videoclips y con su participación en todo tipo de rodajes. Además, ha abierto su propia productora, Punto de Partida Entertainment.