Hace unas semanas, durante el inicio del nuevo curso de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, el productor barbateño Álvaro Ariza, que impartió la conferencia inaugural junto a la productora María Luisa Gutiérrez, adelantaba que, entre otros proyectos en la provincia de Cádiz, produciría el próximo cortometraje de la joven directora Teresa Trasancos y, parece, que poco a poco el proyecto se convierte en realidad.

Así, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, recibió este miércoles en el Ayuntamiento isleño al alma mater de la productora Esto También Pasará y a la realizadora isleña para interesarse por Sobre ruedas, que iniciará su rodaje próximamente en la ciudad y que contará con el apoyo de este Consistorio.

Sobre ruedas es un guion escrito para demostrar que se puede contar una gran historia sin la necesidad de que el protagonista pronuncie una palabra y con el que Teresa Trasancos (20 años) pretende poner el foco en las personas con parálisis cerebral, la necesidad de inclusión social y a la escasez de medios adaptados a los que se enfrentan tanto ellos como sus familias.

Todo un reto que tendrá como protagonista a Luis Mera, un adolescente de 17 años que nació con parálisis cerebral y que es amigo de Trasancos desde niños ya que se conocieron en el Club Social La Salina. “Gracias a esto y a todas las tardes que he pasado en su casa durante la escritura del guion, he adaptado la historia a sus limitaciones de modo que no necesita pronunciar una sola palabra para transmitir todo lo necesario a los espectadores”, explica la directora y guionista.