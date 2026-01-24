El Teatro de las Cortes inicia este sábado su temporada de invierno en San Fernando con 'Un tranvía llamado deseo'

El Teatro de Las Cortes se viste de gala para dar comienzo a su temporada de invierno, que arranca con una excelente respuesta por parte del público y con prácticamente todas las entradas vendidas para gran parte de los espectáculos programados.

El nuevo ciclo se inaugura este sábado, 24 de enero, con Un tranvía llamado deseo, una de las grandes obras del teatro universal de Tennessee Williams, presentada en una adaptación de David Serrano y protagonizada por Nathalie Poza y Pablo Derqui, en una puesta en escena que reivindica la plena vigencia del texto original.

Durante las últimas semanas -informa el Ayuntamiento de San Fernando- se han agotado las localidades para numerosas citas de la programación, como los espectáculos de Manolo Morera, Las Niñas de Cádiz, Auserón o la obra prevista para este sábado, "lo que confirma la buena acogida de una oferta cultural variada, de gran calidad y con precios asequibles. Este éxito también refleja el buen funcionamiento de la taquilla online, que facilita la compra de entradas de forma cómoda y sin incidencias".

"La buena acogida de la programación se ve reforzada, además, por unos horarios pensados para facilitar la asistencia del público, lo que permite compaginar la oferta cultural con la actividad de la hostelería y el comercio del centro de la ciudad, generando un impacto positivo en la economía local y dinamizando la vida social y cultural de San Fernando", valora el Consistorio isleño.

La programación de invierno ofrece propuestas para todos los públicos y estilos. A finales de enero, los días 30 y 31, Manolo Morera presentará No me enfado, pero me da coraje, un espectáculo cargado de humor basado en situaciones cotidianas. El 6 y 7 de febrero será el turno de La Reina Brava, de Las Niñas de Cádiz, una tragicomedia que combina Shakespeare, sátira y el característico sello gaditano. Los días 27 y 28 de febrero, la compañía Yllana traerá GOOL, una divertida sátira visual sobre el mundo del fútbol.

El 7 de marzo llegará Olvidadas. A las Sinsombrero, de Mercedes de Córdoba, un espectáculo que pone en valor la memoria y el talento de las creadoras de la Generación del 27. Los días 13 y 14 de marzo, Lalachús y Bertus ofrecerán K Decirte K No Sepas, un show de humor, improvisación y referencias millennial.

La música tendrá un papel destacado el 20 de marzo con el recital de Santiago Auserón, que repasará su trayectoria e incluirá temas de su nuevo disco, Neratzi.

Presentación del ciclo de espectáculos infantiles 'Érase un sábado' en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Regresan también los espectáculos infantiles

Paralelamente, la Casa de la Cultura acoge una nueva temporada del ciclo familiar Érase un Sábado, que se estrena también mañana con una reinterpretación del clásico Blancanieves, también con entradas agotadas. El ciclo continuará hasta abril con propuestas inspiradas en Julio Verne, El flautista de Hamelín y Don Quijote de la Mancha, y regresará en otoño con Gretel y Hansel en octubre, Los colores del flamenco en noviembre y Cuento de Navidad en diciembre, con doble función.

"En definitiva, la excelente acogida de la temporada de invierno del Teatro de Las Cortes y la alta demanda de entradas confirman el interés del público por una programación cultural de calidad, diversa y accesible, consolidando este espacio como un referente cultural en la ciudad y reafirmando el compromiso municipal por acercar la cultura a todos los públicos y seguir impulsando la vida cultural de San Fernando", valoró el Ayuntamiento.