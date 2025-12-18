El ciclo de espectáculos infantiles 'Érase un sábado' seguirá versionando a los clásicos en 2026 en San Fernando

El ciclo de espectáculos infantiles 'Érase un sábado' repetirá en 2026 con siete nuevas citas, una de ellas con doble sesión. La primera edición de esta iniciativa cultural, pensada para acercar a los más pequeños al mundo del teatro y la escena a partir de una serie de encuentros semanales en el salón de actos de la Casa de la Cultura, ha sido todo un éxito. El formato -ha afirmado la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, acompañada de los responsables de la compañía encargada de las funciones, Teatro Estudio Jerez Producciones- ha gustado al público infantil y familiar. Y el espacio brinda el aforo perfecto -unas 150 personas- para este tipo de espectáculos.

Así que no ha habido ninguna duda a la hora de seguir con 'Erase un sábado', que se llama así porque las funciones se llevan a cabo durante las mañanas de este día de la semana. Eso también ha funcionado bastante bien en la agenda de ocio para los más pequeños. Y la respuesta del público -aseguran desde la compañía- ha sido verdaderamente entusiasta, como la reciente puesta en escena de Cuento de Navidad, todo un clásico, puso de manifiesto hace apenas unso días.

Las entradas para el nuevo ciclo -para las cuatro primeras funciones- saldrán a la venta a partir de este viernes a partir de la plataforma digital de venta de localidades del Teatro de las Cortes.

Los espectáculos se repartirán durante todo el año, desde enero hasta diciembre, dejando un paréntesis para el periodo estival. Y otro clásico, Blancanieves, será el encargado de abrir este segundo ciclo de 'Érase un sábado' en el próximo mes de enero con una versión fiel al original pero que promete "dar otra vuelta de tuerca" al cuento de los Hermanos Grimm.

En febrero se rendirá homenaje a uno de los grandes escritores de la literatura juvenil, Julio Verne, con una adaptación de tres de sus clásicos: 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días y Viaje al centro de la tierra.

La programación volverá de nuevo en marzo con una propuesta de los Hermanos Grimm -El flautisma de Hamelin- en la que darán también importancia al valor de la música. Y en abril, en torno a la celebración del Día del Libro, se pondrá en escena una peculiar adaptación del Quijote con la que se rendirá homenaje a Miguel de Cervantes.

Tras el verano, se retomarán los espectáculos de nuevo en octubre con otra versión de un clásico: Gretel y Hansel. Se trata de una de las funciones más destacadas de la programación, "una propuesta muy innovadora", avisan desde la compañía teatral ya que la representación contará con títeres puramente artesales e introducirá también el concepto del cine al mismo tiempo que se rinde homenaje "a una figura que quizás está un tanto olvidada y que fue una mujer, Lotte Reiniger, que fue la precursora de la animación a nivel mundial mucho antes de la era Disney".

En noviembre se aprovechará la conmemoración del Día Internacional del Flamenco para poner en escena un particular cuadro flamenco que acercará los diferentes palos a los más pequeños jugando con los colores y asociándolos a las emociones que despierta este arte. Precisamente, Los colores del flamenco es el título que recibe la propuesta.

Y en diciembre, como no podía ser de otra forma, repetirá Cuento de Navidad, el clásico de Dickens.