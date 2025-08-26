Así será la plaza de las Alegrías de San Fernando tras sus obras de remodelación

El Ayuntamiento ha culminado el diseño del proyecto de remodelación de la plaza de las Alegrías, una vez asegurada la financiación necesaria, en la que ha estado trabajando en los pasados meses. Un proyecto que ya ha sido enviado para su licitación al servicio de contrataciones y cuya ejecución permitirá que esté finalizado para disfrutarlo el próximo verano.

Si hace escasos días el equipo de gobierno daba a conocer el mobiliario y las luminarias del futuro parque de La Magdalena e inauguraba la nueva plaza de Puerto de Palos, ahora el Consistorio ofrece los detalles de la remodelación integral de la plaza de las Alegrías. Con una inversión superior a los 270.000 euros, el proyecto contempla la renovación y ampliación del parque con nuevos elementos lúdicos.

El nuevo diseño, fruto del análisis de los mejores equipamientos del sector y de la experiencia de empresas lideres y especializadas, transformará este espacio en uno de los parques más completos y atractivos de la ciudad, dando respuesta a la alta demanda de un lugar que se ha consolidado como uno de los más utilizados por las familias isleñas.

Equipamiento infantil de referencia

La intervención dotará a la plaza de nuevas áreas de juego, tanto en el lugar donde se encuentra actualmente el parque infantil, como ampliando el mismo con la instalación de una pista multideportiva. Así, una de estas zonas estará dedicada al mundo marino y de los barcos, con un gran navío pirata de 15 metros de largo por 9 de alto, que incorporará distintos juegos, escaleras de cuerdas, barras de bomberos, miradores, toboganes y diversas estructuras.

Por otro lado, habrá un barco más pequeño tipo carabela formado por una variedad de juegos para todos los niños, como tobogán, prismáticos, escalera de cuerda, hamaca, ruedas giratorias y un escritorio.

Y, para completar esta zona, un muelle tipo león marino. Otra de las áreas será inclusiva, con seis columpios y balancines adaptados que permitirán la participación de todos los menores.

El parque infantil dispondrá de un pavimento especial de caucho continuo amortiguador, diseñado específicamente para zonas de juego. Este suelo, certificado según la normativa vigente en materia de seguridad infantil, garantiza la máxima protección de los niños y niñas en su uso diario al reducir el impacto en caso de caídas. Al mismo tiempo, aportará una estética renovada y acorde con la temática del parque y el entorno donde se ubica.

Aspecto actual de la plaza de las Alegrías. / Antonio Zambonino

Pista multideportiva

La remodelación de la plaza de Las Alegrías supondrá asimismo una ampliación de los espacios en esta concurrida plaza, ya que incorporará también una pista multideportiva de uso libre, diseñada para la práctica de diferentes disciplinas como fútbol, baloncesto o tenis en un mismo espacio.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha subrayado la importancia de esta nueva intervención, porque la plaza de Las Alegrías “es un lugar muy disfrutado y frecuentado ya hoy en día por nuestras familias, y con esta remodelación damos un salto de calidad y respuesta a una demanda existente”. “Queremos una ciudad inclusiva, moderna, con espacios accesibles y pensados para ser vividos por personas de todas las edades, para generar relación, para que disfrutemos del espacio público, y este proyecto es un buen ejemplo de ese modelo de ciudad que estamos construyendo juntos”, ha concluido la alcaldesa.

La plaza de las Alegrías permenece como un espacio urbano de referencia gracias a una zona central peatonal, calles libres de tráfico rodado y numerosos comercios y establecimientos de hostelería. Tras la actuación prevista, este espacio, que recibe diariamente una gran afluencia de familias, dispondrá de un parque infantil modernizado, ampliado y transformado, consolidándose como el parque más usado de la ciudad.