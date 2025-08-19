La recién remodelada plaza de Puerto Palos abre sus puertas a los vecinos de San Fernando

La canasta de baloncesto que este martes ha marcado Martín, un niño de la barriada de Puerto de Palos, ha sido la primera de las muchas que vendrán en la recién remodelada plaza de esta zona de San Fernando. Lo cierto es que la canasta se le resistió al pequeño Martín, pero también era lógico, ya que pendiente de su puntería tenía a un público en el que se encontraba la propia alcaldesa, Patricia Cavada, que había acudido a inaugurar de manera oficial este equipamiento. Al final, la presión mediática desapareció y Martín marcó un tanto que se llevó el aplauso de todos.

La regidora ha estado acompañada por los concejales de Planificación Urbana, José Luis Cordero, y de Infraestructuras, Javier Navarro. También han estado presentes en este sencillo acto inaugural numerosos representantes vecinales, entre ellos el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León, José Ruiz Cortejosa, y el presidente de la Asociación de Vecinos Las Salinas, Manuel Gómez Piñero.

La remodelación de la plaza de Puerto de Palos, en la que se han invertido 168.702,59 euros ha incluido numerosas mejoras, entre las que se encuentran una nueva canalización de pluviales, una renovada red de alumbrado y un cerramiento perimetral de acero galvanizado de mayor permeabilidad de color negro negro que sustituye al anterior.

Además, se ha instalado un nuevo parque infantil inclusivo dotado de un equipamiento multijuegos con forma de barco, un columpio y una canasta de baloncesto; así como nuevo mobiliario urbano y cinco árboles para ofrecer sombra. También destaca la gran calidad del suelo de seguridad de las zonas de juego y la eliminación de escalones para hacer de la plaza un lugar accesible. Atrás quedó el chino lavado. La renovación del parque infantil, que siempre ha estado muy concurrido, era un de las principales demandas de los vecinos.

Cavada ha recordado que esta remodelación se ha llevado a cabo, desde su inicio, con el consenso del colectivo vecinal. “Con actuaciones como ésta hacemos ciudad y contribuimos a que el barrio adquiera relevancia y carácter, convirtiendo lo cotidiano en extraordinario”, señala la alcaldesa, que ha definido la renovada plaza como “un espacio de encuentro para este barrio”.

El joven Martín anotó la primera canasta del renovado parque infantil. / Antonio Zambonino

Por su parte, Gómez Piñero ha valorado de forma muy positiva esta actuación. “Agradezco públicamente el gran trabajo hecho por la alcaldesa con este parque infantil”, subraya el presidente de la Asociación de Vecinos Las Salinas.

Por otro lado, el responsable de la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León ha asegurado que esta plaza debía de haber llevado el nombre de Manuel Gómez Piñero en reconocimiento a su incansable trabajo por esta barriada. “Ahora solo queda que los vecinos de Puerto de Palos disfruten de un parque infantil que es la envidia del resto de la ciudad, confiamos en que se vayan produciendo cambios en este sentido en otras zonas de San Fernando”, indica Ruiz Cortejosa.

Transformación de la barriada

Lo cierto es que durante los último años el barrio está experimentando una profunda transformación que se ve traducida en una mejora en la calidad de vida de sus vecinos. De esta manera, desde el Ayuntamiento se ha ido actuando para eliminar las barreras arquitectónicas en Puerto de Palos, sustituyendo escalones por rampas. “Ya sólo queda que se instale una última rampa que haga accesible el tramo de los bloques 7 y 8”, explica Gómez Piñero.

Recientemente, también se han realizado actuaciones de asfaltado y mejora de la plaza principal en la que la asociación de vecinos tiene su local social y se ha ejecutado el remozado del muro del cementerio municipal que da a este espacio. Además, se han instalado nuevas farolas con iluminación LED para hacer de la barriada un lugar más seguro y sostenible.

Por otra parte, los edificios 1 a 6 están siendo sometidos a trabajos de rehabilitación en base a fondos europeos. “Fue la alcaldesa la que nos dio el impulso final para acceder a estas ayudas”, detalla el representante vecinal.