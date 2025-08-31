Una sentencia del TSJA avala la continuidad de los derribos en la playa de La Casería en San Fernando

Demolición de las casetas de la playa de La Casería llevada a cabo por Costas en febrero de 2022

Tres años y medio después de que la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico ejecutara los derribos de las casetas de la playa de La Casería por ocupar la franja de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que confirma tanto los argumentos como la actuación emprendida en su momento por esta administración dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La resolución, aunque puede ser recurrida, complica todavía más la continuidad de los dos negocios de hostelería que se ubican en la zona y que lograron sobrevivir a las demoliciones acometidas en febrero de 2022 y que, en todo este tiempo, han mantenido su actividad con aparente normalidad.

La sentencia, con fecha del pasado mes de junio, desestima el recurso contencioso administrativo presentado por uno de estos establecimientos –el bar merendero La Corchuela– contra las resoluciones de Costas que iniciaron el proceso de recuperación posesoria a finales de 2020.

La interposición de este recurso por parte de los titulares del negocio de hostelería consiguió salvar momentáneamente el local y esquivar entonces el derribo al lograr que la sala aprobara una medida cautelar en este sentido, lo que permitió que el establecimiento siguiera abierto.

En paralelo, el otro negocio de hostelería emplazado en la playa de La Casería –la cantina del Titi-El Bartolo– esgrimió en defensa de su legalidad la concesión administrativa para el ejercicio de su actividad que previamente había aprobado la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que Costas también terminó recurriendo. Así que ambos negocios evitaron en febrero de 2022 el desalojo y las demoliciones que acabaron con las pintorescas casetas de colores que se repartían por esta franja de la costa isleña.

Ahora, no obstante, la resolución judicial del TSJA viene sin embargo a validar todo el procedimiento emprendido por la Demarcación de Costas, contra el que también el Ayuntamiento de San Fernando mostró en su día una oposición frontal.

Derribos en La Casería / Julio González

Concretamente, la sentencia confirma la resolución de Costas que desestima el recurso de alzada presentado en su momento por los titulares de La Corchuela contra los expedientes iniciados por la Demarcación y relativos a las dos parcelas que afectaban al negocio, la del bar merendero en sí y la de una caseta que se utilizaba como almacén.

Eso sí, contra esta sentencia del TSJA los titulares del establecimiento presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que ahora mismo está ultimando su representación legal, según han confirmado a este periódico. Del mismo modo, lamentan que Costas siga empeñada en las demoliciones a pesar de que transcurridos ya más de tres años no hay ni proyecto ni presupuesto aprobado para ejecutar el anunciado paseo marítimo para regenerar el borde marítimo de La Casería.

La sentencia, sin embargo, reconoce sin dejar lugar a dudas que "la Administración ha ejecutado una potestad que expresamente le reconoce la Ley de Costas".