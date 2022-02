Derribos en La Casería: El Ayuntamiento de San Fernando busca in extremis un sitio para reubicar las casetas de pescadores

El Ayuntamiento de San Fernando busca in extremis "una alternativa a la alternativa" para asegurar la reubicación de la docena de casetas de pescadores que todavía desarrollan su actividad en la playa de La Casería tras confirmarse la ejecución de las demoliciones por parte de Costas a partir del próximo martes.

Así lo ha anunciado este sábado la alcaldesa, Patricia Cavada, que ha explicado que el Consistorio baraja varias posibles zonas para dar cabida a los módulos en terrenos municipales que no estén afectados por servidumbre, algo -ha reconocido- que no es fácil en el barrio de La Casería porque de lo que se trata, evidentemente, es de que estas instalaciones estén lo más cerca posible de la zona en la que los pescadores desarrollan su actividad.

Se trata, ha advertido, de una solución provisional mientras no se tramita la autorización correspondiente con Medio Ambiente para acometer el retranqueo de las casetas en la zona de servidumbre, que es lo que se pretendía. Las opciones que se barajan, en este sentido, no responden a lo que se había acordado con la asociación de pescadores artesanales de La Casería porque de lo que se trata ahora -ha explicado- es de que las demoliciones que va a ejecutar Costas, y que se prevé que comiencen la próxima semana, no afecte a la docena de personas que viven de la pesca tradicional y que éstas puedan continuar ejerciendo su actividad.

De ahí, ha insistido Cavada, que no se explique que Costas no dé marcha atrás hasta que estas cuestiones se resuelvan y rehúya del buen entendimiento entre las administraciones. La regidora, en este sentido, ha vuelto a lamentar la "falta de buena fe" de la Demarcación.

El Ayuntamiento isleño, por otro lado, ha confirmado que ha sido esta misma semana cuando se ha entregado a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la nueva solicitud de autorización para acometer el retranqueo de las casetas de pescadores después de que la primera fuera rechazada por defectos formales, como por otro lado ha explicado el delegado territorial, Daniel Sánchez Román.

El hecho de que a Medio Ambiente no le constara aún que se hubiese presentado esta documentación puede, por tanto, explicarse fácilmente en el escaso tiempo que ha pasado desde su registro.

Según el Consistorio isleño, se ha aportado "una ingente documentación" en la que se da respuesta a toda la información que la Junta de Andalucía había solicitado para poder acometer la reubicación de las casetas de pescadores: 13 módulos prefabricados para guardar sus aperos.