Satse convoca otra concentración en el hospital de San Carlos para este martes

San Fernando/El Sindicato de Enfermería, Satse, ha convocado una concentración este martes 20 a las 8.30 horas a las puertas del hospital de San Carlos, en San Fernando, para mostrar su rechazo al cierre del área quirúrgica anunciado por la Junta de Andalucía.

La protesta se suma a la concentración convocada por otro lado por Marea Blanca, que se llevará a cabo tan solo un día después, el miércoles a las 11.00 horas

El colectivo sindical ha cuestionado las recientes declaraciones realizadas por la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, en las que aseguraba que las obras que se van a acometer en el centro sanitario isleño no solo suponen "cambiar las ventanas" sino también "cambiar suelos y cambiar posiblemente la climatización y los sistemas de apiración de aire".

En este sentido, Satse advierte de que "no hay nada cerrado" ni la Junta dispone siquiera de proyecto de obras al respecto, "ni siquiera una reunión mantenida para decidir en qué emplear el presupuesto previsto para las obras de ambos hospitales, Puerta del Mar y Sann Carlos".

Y recuerda que una obra de tal envergadura -si es como afirma la consejera- previamente debe contar con un proceso de licitación, "trámites que en conjunto es imposible desarrollar con tanta premura para comenzar las obras en tan breve periodo".

Para el Sindicato de Enfermería, las declaraciones de la delegada territorial de Salud, Eva Pajares, que días atrás aseguraba que estas obras "no solo incorporan más servicios sino que también mejoran los existentes", resultan cuando menos "temerarias" ya que "desde hace meses han demostrado con hechos y realidades cómo están desmantelando el centro, empezando con el cierre de la planta 12 y continuando con los quirófanos, el hospital de día quirúrgico y el cierre de las camas reservadas para la cirugía".

"Los profesionales se sienten engañados, no perciben transparencia alguna hacia ellos desde la dirección del centro. En su gran mayoría adquirieron una adscripción definitiva en este servicio y en el hospital San Carlos y, ahora, pretenden trasladarlos a otro centro sin tener esto en cuenta. Para estos profesionales esta medida no sólo es un despropósito a nivel laboral, sino que también se ven afectados a nivel personal, influyendo este cambio en la conciliación de su vida personal y familiar, ya que no se garantizan la modificación de turnos o jornadas laborales", expone el sindicato, que ha denunciado también que está a la espera de una reunión -solicitada desde la semana pasada de manera urgente- tanto con la gerencia como con la dirección de enfermería y con la subdirección económica.

Señala igualmente el colectivo sindical que en la última reunión del comité de Seguridad y Salud de ambos centros, en la que estaba presente la delegada de PRL del Satse, la dirección no comunicó en ningún momento que tenía intención de realizar dichas obras, por lo que se refiere a la situación como "engañosa". "Unas obras que no están siquiera proyectadas parecen ser la excusa perfecta para recortar la contratación estival y aprovechar que estos profesionales cubran las vacaciones del hospital Puerta del Mar", afirma.

Así que para el Satse, "las excusas que pone la administración no tienen fundamento alguno y no han hecho más que reafirmar su nulo compromiso con los profesionales y sus representantes, además de con la ciudadanía a la que presta sus servicios el hospital isleño, centro que se ve próximo a convertirse en un centro de especialidades".