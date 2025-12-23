San Fernando ultima los preparativos para inaugurar la estancia de los Reyes Magos y la recepción del Heraldo Real el día 27

La llegada de los Reyes Magos de Oriente a San Fernando se aproxima y es por ello que desde el Ayuntamiento se están ultimando los preparativos para que sus majestades puedan recibir a los niños y niñas. Si bien la Casa de Papá Noel está teniendo una gran aceptación con un buen número de visitas, a pesar de las condiciones climatológicas adversas, a partir de 27 de diciembre abrirá sus puertas la recepción del Heraldo.

Una nueva estancia que este año se estrena para que los más pequeños de la casa puedan ir a dejar las misivas escritas a Melchor, Gaspar y Baltasar en la misma plaza del Rey, en el mismo lugar que ahora ocupa la Casa de Papá Noel, pero totalmente tematizado para acoger a este especial personaje real.

La recepción del Heraldo estará abierta del 27 de diciembre al 4 de enero de 2026, ampliando así los días de recogida de cartas, que antes se limitaban a una jornada. De este modo, se ofrece a los niños y niñas una experiencia más amplia y cercana.

Allí aguardará el Heraldo Real, acompañado por sus dos pajes. Juntos darán la bienvenida a grandes y pequeños, llenando cada rincón de ilusión, sonrisas y magia, y haciendo que la espera se convierta en parte del encanto de la visita.

Esta recepción se transformará en un lugar donde el tiempo parece detenerse y la Navidad sigue brillando con fuerza. Y, como todo buen mensajero de los Reyes, no llegará con las manos vacías: repartirá dulces pensados para que todos los niños puedan disfrutarlos, sin excepción.

El motivo de este emplazamiento en la plaza del Rey es vincularlo con la estancia de Sus Majestades Los Reyes Magos, que por primera vez estará en el propio edificio del Ayuntamiento.

Actualmente se está llevando a cabo el montaje e instalación de esta estancia. Una idea motivada tras el éxito obtenido el pasado año, cuando la recepción de los Reyes Magos del 5 de enero se tuvo que realizar en el interior del Ayuntamiento. Es por ello que desde el gobierno local se pensó que era un buen lugar para instalar este espacioy acoger de una manera más ordenada a los pequeños para que estuvieran resguardados en caso de lluvias.

Así, la planta noble del Ayuntamiento se está transformando en un espacio mágico que, por las características arquitectónicas, la majestuosidad de sus elementos y la cuidada decoración navideña, lo convertirán en un enclave especial para esta estancia real, que atraerá a numerosos visitantes.

Con los cinco sentidos

La experiencia comienza en un ambiente acogedor y envolvente, donde suaves telas de colores, luces cálidas y destellos dorados crean el escenario perfecto para descubrir una historia muy especial. En este primer espacio, los visitantes conocerán cómo los Reyes Magos llegan a San Fernando y cómo eligieron este lugar tan singular para preparar la Navidad. Sentados entre cojines inspirados en tierras lejanas, niños y mayores se dejarán llevar por un relato que despierta la imaginación y hace sentir que la magia está ocurriendo justo delante de sus ojos.

El viaje continúa revelando un secreto fascinante: el día a día del equipo que ayuda a los Reyes. En esta zona se puede intuir cómo comienza su jornada, cómo se preparan y se organizan para que cada deseo llegue a tiempo. Es un rincón lleno de detalles curiosos, luces encantadas y una atmósfera misteriosa que invita a observarlo todo con atención y una sonrisa cómplice.

Al avanzar, se accede al gran salón donde todo cobra vida. Un túnel de luces da paso a un camino de nubes brillantes que guía a los visitantes bajo un cielo cubierto de estrellas doradas. Aquí, la magia se manifiesta en cada rincón. Las cartas de niños y niñas de todo el mundo parecen cobrar vida, apareciendo desde antiguos cajones que se iluminan y susurran secretos.

El tiempo se convierte en protagonista, recordando que la gran noche se acerca, mientras relojes y señales luminosas marcan la cuenta atrás más esperada del año. El mundo entero también está presente, con globos resplandecientes que muestran de dónde llegan los sueños y deseos que llenan este lugar.

Durante el recorrido, los visitantes atraviesan un arco especial que guarda un mensaje emocionante: en el grupo hay un niño o niña excepcional. Nadie sabe quién es, pero todos sienten, por un instante, que puede ser él o ella. Muy cerca, una antigua centralita conecta este espacio con los rincones más lejanos del planeta, permitiendo escuchar voces en distintos idiomas y recordando que la magia de los Reyes no conoce fronteras.

La experiencia se vuelve aún más especial cuando los niños y niñas descubren un misterioso sensor que responde a los buenos deseos. Concentrándose y pensando en aquello que desean para la Navidad, ven cómo la luz se intensifica, como si la magia misma respondiera a la bondad de sus pensamientos.

Y al final del recorrido, se encuentran los tronos de los Reyes Magos. Un lugar soñado donde familias enteras pueden guardar un recuerdo imborrable.