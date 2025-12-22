La cabalgata de Papa Noel conquista San Fernando

San Fernando también viene aportando desde hace años sus propias tradiciones al calendario de eventos navideños. De esta manera, cuando llegan estas fechas hay citas que son esperadas con ilusión por muchas familias isleñas, especialmente por los más pequeños de la casa. Una de ellas es la cabalgata de Papa Noel que cada año organiza la Asociación de Comerciantes, Servicios Profesionales, Hosteleros e Industria (Acosafe) y que realiza su recorrido por las calles del Centro Comercial Abierto la víspera de Nochebuena. Dicha actividad permanece como la apuesta estrella de este colectivo para la campaña navideña.

Este año las previsiones de lluvia obligaron a la asociación a adelantar un día la salida de este cortejo para asegurarse de que niños y mayores pudiesen disfrutarlo. Por esta razón, la cabalgata se ha desarrollado este lunes, una fecha ya de por sí marcada en rojo en el calendario navideño debido al sorteo del Gordo de Navidad.

La iniciativa de Acosafe ha llenado de color y diversión el entorno del Centro Comercial Abierto. / Antonio Zambonino

En cualquier caso, las expectativas se volvieron a cumplir a pie de calle y el cortejo de Acosafe volvió a llenar de color, diversión, música y baile las principales arterias comerciales de la ciudad y muchas calles del centro de la misma.

Fueron muchos los que acompañaron al cortejo y los que se afanaron por llevarse a casa un pequeño botín de la lluvia de caramelos con la que Papa Noel fue regando las calles desde su carroza. El protagonista de la tarde también tiró un buen número de los gorros rojos que tanto le identifican.

El grupo de baile Dance to Feel ha ofrecido diversas coreografías. / Antonio Zambonino

De hecho, numerosas familias ya esperaban el paso de la cabalgata de Acosafe un buen rato antes de que ni siquiera iniciase su camino.

Esta actividad contó además con la participación del grupo de baile de Dance to Feel, que ataviados como elfos y vistiendo los colores rojo y verde que caracterizan a la Navidad ofrecieron diversas coreografías para animar la tarde. Tampoco faltaron a la cita una charanga musical y un grupo de personajes Disney, formado por Mickey, Minnie, Donald, Goofy, Woody y Buzz Lightyear.

Los personajes Disney tampoco han faltado a esta cita. / Antonio Zambonino

La comitiva salió a las 17.30 horas de la plaza Tetuán para completar el siguiente recorrido: San Rafael, Colón, Rosario, General García de la Herrán, Antonio López, Hermanos Laulhé, Calderón de la Barca y José López Rodríguez.

En esta edición se produjo además una situación hasta ahora inédita, ya que por primera vez en esta cabalgata fue una mujer la que encarnó a Papa Noel. Y es que detrás de las barbas postizas y el traje rojo se econtraba María Isabel Luna Aguilera, que es miembro del equipo de trabajo de un negocio tradicional isleño: Suministros Americanos.

Una charanga musical ha animado la tarde como parte del cortejo. / Antonio Zambonino

Esta edición de la cabalgata también supuso el regreso de la carroza al cortejo, ya que el año pasado se optó por transportar a Papa Noel en un coche descapotable. La vuelta de este elemento devuelve presencia y empaque a esta iniciativa de Acosafe.

Hay que recordar que las previsiones de lluvia también han llevado al Ayuntamiento a aplazar para el 24 el espectáculo de teatro infantil El elfo travieso (con pases a las 12.30 y 13.30 horas en la plaza del Rey) y, por tanto, los talleres previstos para ese día 24 a la jornada del 31. Por otro lado , la final del 35º Concurso Provincial de Villancicos Flamencos por Navidad que organiza la peña Chato de la Isla se celebrará el martes 30.