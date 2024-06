San Fernando ya tiene presupuestos para este 2024

San Fernando/Los presupuestos municipales de San Fernando de 2024 ya están aprobados de manera definitiva. El Pleno, con los votos favorables del gobierno del PSOE y su mayoría absoluta y el voto en contra de Partido Popular (PP), Andalucía por Sí (AxSí) y Vox, ha dado luz verde al documento económico con el que se gestionará la ciudad en los próximos meses. "El mayor presupuesto de la historia para dar un nuevo impulso a la transformación del modelo de ciudad a uno con más oportunidades de inversión, más actividad económica y más empleo", ha resumido el concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez.

Desde el gobierno se ha defendido la gestión desarrollada al frente del Ayuntamiento en estos 9 años con esa apuesta por el cambio de una ciudad dormitorio a una con actividad económica y empleo. "El incremento de la actividad económica es una evidencia, solo hay que pasear por la calle. Si en mayo de 2015 había 13.769 parados ahora 9.543, tenemos que mejorar mucho. Ha descendido casi un 31%", expone el edil socialista. Es la base para la mejora de la situación económica de la ciudad, para el aumento de ingresos del Ayuntamiento que implica más capacidad económica y más presupuesto para invertir. "Son 95 millones de euros, 106 millones si consolida con la empresa municipal Hemsa", apunta sobre las cuentas que cierran ahora los trámites para su aprobación.

La apuesta municipal, ha insistido, es ese impulso al modelo de transformación que conlleva a la asunción de grandes proyectos, la mejora de los servicios públicos, el aumento del parque público de vivienda social y más apoyo social. "No queda en una estrategia abstracta", deja claro. Rodríguez desgrana algunos de los proyectos, inversiones y gastos que contempla el presupuesto de 2024. Se refiere al impulso a los estadios, la piscina de verano, el edificio del club náutico de Gallineras o la Casa Lazaga. "Serían proyectos para todo un mandato, pero que se asumen en un solo año presupuestario", destaca.

De acuerdo con el modelo de movilidad que el equipo de gobierno intenta implantar, se prevé la segunda fase de Pery Junquera, recuerda. A eso se une el parque de la curva de La Casería, la mejora de los parques infantiles, el arreglo de la calle Hernán Cortés o la aportación económica para la tubería de impulsión. "Con Hemsa ya saneada, se ha asumido la licitación de la construcción de 81 viviendas para alquiler social, que está a punto de adjudicarse", añade.

Las cuentas municipales incluyen dotación presupuestaria para las vacantes de la plantilla municipal, de tal manera de que se prevén la convocatoria de 79 plazas nuevas y un incremento del personal en 118 personas. También se incrementan las partidas para los servicios de parques y jardines, de limpieza viaria, de limpieza de colegios, de vigilancia de las instalaciones municipales o del Servicio de Ayuda a Domicilio que contará con más de 4 millones, esto es 40% más de lo que hasta ahora contaba. "Para mantenimiento y gestión de edificios municipales, incluidos los colegios aumenta la partida un 22%, cuatro veces más que hace 9 años", menciona el responsable de Gestión Presupuestaria. Son 11 millones para el impulso de la vivienda social en alquiler, un 20% más para el área de Desarrollo de la Ciudadanía: para deportes, cultura, educación y fiestas; y un 20% más en las partidas de apoyo social. A eso une Conrado Rodríguez un impulso al mantenimiento de vías urbanas y partidas para formación, apoyo al emprendimiento, captación de inversiones, el comercio y el turismo.

Críticas de la oposición

El portavoz del grupo municipal de AxSí, Fran Romero, ha lamentado el rechazo de todas las propuestas planteadas por los grupos políticos municipales y por dos formaciones sindicales. "Nos dicen que no a todo lo que se le plantea por nuestra parte de manera constructiva. Y alguna buena propuesta se habrá planteado digo yo. Pero como confunden la mayoría absoluta con el "Hago lo que me da la real gana" pues esto es lo que tenemos", cuestiona. El líder andalucista insiste en que se trata de unos presupuestos que cuentan con informe de Intervención que advierte de que es "anulable por desequilibrio y traerse al pleno transcurrido medio año ya incumpliendo la obligación legal de tenerlo aprobado a 31 de diciembre y, por otra, que está inflado en casi dos millones y medio de euros".

Frente a las críticas al presupuesto elaborado por el gobierno municipal, Romero defiende su propuesta que responde a un modelo de ciudad y una forma de gobernar diferente "que, desde la sensatez, la responsabilidad y la diligencia de un buen padre o madre de familia, sabe discernir las prioridades que necesita San Fernando". En el periodo de alegaciones, expone, el equipo de gobierno ha desestimado la puesta en marcha de un plan de empleo, el refuerzo de las ayudas a emprendedores, pymes y autónomos; la compra de vivienda, el aumento de la partida de urgencias y emergencias sociales, la mejora de las cuantías destinadas a Cáritas, San Vicente de Paúl, Cruz Roja y El Pan Nuestro, el arreglo del colegio San Ignacio y el aumento de la partida para mantenimiento de los colegios, la subida de la partida de suministro de alumbrado público, de mantenimiento urbano, para zonas verdes y para saneamiento en los barrios; o a aumentar la de control de plagas "que reducen este año".

Desde las filas andalucistas se quejan del aumento de la partida para eventos, "un 30% más de lo que había al mismo tiempo que como decíamos rebajan en un 30% las ayudas de emergencia social", o que siguen adelante con proyectos que consideran que no son prioritarios, como la segunda fase de la avenida Pery Junquera o la rehabilitación de la Casa Lazaga.

"Hoy nos traen aquí un irresponsable presupuesto elaborado pensando en sí mismos, alejado de la realidad y de las necesidades apremiantes de las familias de San Fernando, a mayor gloria de la alcaldía bicéfala y sus intereses personales", concluye Romero.

El portavoz de Vox, Carlos Zambrano, ha ironizado con el cambio de modelo de ciudad que alude el gobierno para considerar que esa idea se traduce en "9 años de mala gestión socialista". A su juicio, estos presupuestos de 2024 pretenden disimularla con tres estrategias: "Hacen promesas cada vez más espectaculares", "ofrecen cada vez más espectáculos y eventos, habría que poner un luminoso con fiestas y eventos PSOE a la entrada de la ciudad"; y "subvencionándolo todo".

La mala gestión se demuestra, según el líder de Vox, en la pérdida de 8 millones de la Edusi, que advierte puede ser más, pero también en las promesas realizadas en este tiempo en la Alcaldía que no se han hecho realidad: la rehabilitación de la Casa Cruz Roja o de la Casa Lazaga, la creación del parque de La Magdalena o el parque del Carrascón (pleito), el complejo náutico de Gallineras, el desarrollo de la zona de Polvorines, la recuperación del cerro y su ermita, la macro sala de estudios del parque, el paseo marítimo de La Casería o los colegios sin pasar las inspecciones. También se refleja, pone de ejemplo, en calles "sucias y en pésimo estado con grandes problemas de movilidad, llena de desperfectos que provocan caídas y lesiones" o "en las farolas oxidadas que amenazan caerse o que ya se han caído".

La gran promesa de este presupuesto, aclara Zambrano, es el gasto de 17 millones de euros en dos estadios, "con 4.000 metros cuadrados para un fondo de inversión". La partida de espectáculos y eventos alcanza los 1,8 millones de euros, a lo que hay que añadir, matiza, las subvenciones a entidades que también realizan su actividad en las fiestas populares y eventos. "Se subvenciona todo", critica. Son 2.120.000 euros, entre los que hay "algo" para entidades sociales, "pero se añade a entidades de todo tipo".

La conclusión para la formación Vox es que el gobierno "ha caído en el márketing político, en vender humo". "Es una lista de mentiras, solo son grandes promesas", insiste.

"Con seis meses de retraso llega esta aprobación definitiva, lo ha convertido en costumbre aun gozando de mayoría absoluta. Seis meses le quedan para ejecutarlo, difícil lo veo", inicia su intervención la concejala del PP Inmaculada Marín. Son 95 millones, 12 euros más que los de 2023, "en parte por la subida del 13% el IBI aprobada con la oposición en contra", lo que supone, entiende, que el gobierno vuelve a desaprovechar una oportunidad "para centrarse en las necesidades reales de esta ciudad, para eliminar gastos no urgentes e innecesarios y para dar apoyo real al gasto social y de dinamización e incentivación de la economía local".

La edil popular recuerda la situación económica que viven muchos ciudadanos por la inflación y la subida de los tipos de interés bancarios que han reducido su capacidad adquisitiva, a los que se les suma que la ciudad ha subido sus impuestos "y se recauda más que nunca", en lugar de optar desde el equipo de gobierno por "reducir la carga fiscal" dada "la fortaleza financiera del Ayuntamiento".

Es "incomprensible", abunda Marín, que pese a la inflación descontrolada el Consistorio cierre el ejercicio 2023 con superávit de 10 millones de euros, y remanente de casi 23 millones de euros. "Este ayuntamiento sigue nadando en dinero, mientras el ciudadano se ahoga cada día un poco más", apunta. Tener 10 millones de euros en superávit es "un claro síntoma de una deficiente gestión presupuestaria y de que se han quedado muchas necesidades sin cubrir y muchos proyectos sin hacer".

Para el PP las propuestas de gasto e inversión que recoge el presupuesto para 2024 son solo "mera literatura de intenciones propagandistas". Se basa en el porcentaje de ejecución de las cuentas de 2023 que fue del 58,94%, "lo que supone una desviación demasiado alta para cualquier entidad". "Más cuando se pierden subvenciones millonarias que dejan sin financiación parcial proyectos como el parque de La Magdalena", matiza. "Acabad primero todo lo que tenéis en lugar de seguir engordando la lista", aconseja.

Los populares rechazan las políticas de gasto del gobierno del PSOE, "habéis convertido en eje central de vuestra política, la estética, el márketing y la publicidad, dotando a este fin partidas millonarias, abandonando el crecimiento industrial y empresarial". Es un error, a su juicio, centrar el esfuerzo de dinamización en el centro de al ciudad, hasta saturarlo, y abandonar la periferia, "así se sienten"; o convertir la Casa Lazaga en un edificio administrativo, "que ya tenemos bastantes". El turismo no acaba de despegar, no se aumentan las plazas hoteleras y San Fernando no rentabiliza los eventos con turistas "que pernocten e inviertan en la ciudad".

Las alegaciones de la formación al presupuesto incluían un plan empleo municipal con 1,5 millones de euros, un plan de incentivos para la puesta en marcha de nuevas empresas con 300.000 euros, el aumento en 40.000 euros de las partidas destinadas a programas de servicios sociales, el incremento de la partida para mercados con 20.000 euros para implementar acciones de dinamización comercial, una partida de 300.000 euros para toldos en calles comerciales y otra de 300.000 euros para toldos en los parques infantiles.

"Nos posicionamos en este pleno y decimos cuál es nuestro modelo", responde Conrado Rodríguez, que resalta que el gobierno local destine partidas a servicios que no son obligatorios, como cultura, juventud, mayores, mujer, Teatro de Las Cortes, promoción de eventos deportivos, actividad de promoción de la información, participación ciudadana, salud, actividades de cooperación o mercado y comercio, "usted lo quiere recortar, señor Zambrano, porque habla de recortar seis millones de euros que no son obligatorios para el Ayuntamiento".

Respuesta municipal

"Cada grupo político se posiciona. Hemos dado la oportunidad previamente al expediente de presupuesto sugerencias y ningún grupo lo hizo", comenta. "El PP nos dice que gastamos mucho, y gastamos poco a la vez", plantea. "Con Vox no compartimos nada del modelo de ciudad", añade. "Sus alegaciones reflejan bien lo que fueron los gobiernos andalucistas", ironiza para hablar de descuadres presupuestarios, "una hipoteca que hemos tenido que amortizar". "Saben cómo funcionan unos presupuestos y plantean propuestas con recortes de otras, que no las compartimos porque va en la línea de la ciudad dormitorio", resume.