San Fernando mira a un legado feminista de generaciones de mujeres en el 8M y apela a la memoria y al agradecimiento: "Hay que seguir la lucha porque el machismo siempre está ahí"

El acto institucional por el 8M -Día Internacional de la Mujer- que se ha celebrado este domingo en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando ha reivindicado el legado de la lucha feminista que pasa de una generación a otra en un acto compartido con asociaciones de mujeres que ha puesto el acento en dos cuestiones principales: la memoria y el agradecimiento.

A ellas, precisamente, ha aludido la alcaldesa, Patricia Cavada, acompañada de la delegada de Mujer, Igualdad y LGTBI, Isabel Blanco, durante la intervención que ha acompañado el acto central del 8M en el principal escenario de La Isla. Una cita que ha dado comienzo con la proyección del vídeo promocional de la campaña Míranos bien, con la que desde el Ayuntamiento de San Fernando se reivindica la igualdad de la mujer durante todo el año.

Cavada Hablaba, claro, de "la memoria de todas las mujeres que estuvieron antes que nosotras y que han hecho posible prácticamente todo lo que hacemos hoy: desde estudiar, opinar, trabajar, poder tener una cuenta corriente, viajar, decidir casarnos o no casarnos, decidir ser lo que queramos...".

El baile de Sara Sánchez, en la propuesta 'Flapper' que ha acompañado el acto institucional del 8M en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal

Y también del agracedimiento -el reconocimiento- a todas esas generaciones que permitieron llegar hasta hoy en la lucha por los derechos de la mujer. Porque el feminismo -ha dicho- "ha sido a lo largo de la historia el movimiento social y político que ha transformado más nuestra vida y nuestra sociedad, indudablemente".

"No hay ningún movimiento -ningún otro- que haya transformado tanto la vida de las personas.Y tenemos que seguir trabajando en ello, porque el machismo siempre está ahí, quienes luchan contra la igualidad siempre están ahí", ha insistido la alcaldesa, que ha animado a las presentes a estar "más alertas que nunca" porque "hay una reorganización del machismo a través de nuevas herramientas, que son las redes sociales".

Propuesta 'El legado, palabras de vida' en el Teatro de las Cortes, que ha protagonizado la primera parte del acto institucional del 8M en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal

Cavada, de esta forma, ha apelado a la necesidad de "recordar la historia", pero no -ha dicho- "esa historia idílica que no se corresponde con la realidad de lo que aconteció". Hay que recordar "lo que verdaderamente pasó", ha dicho: "Que no podíamos viajar, que no podíamos votar, que no podíamos ser lo que queríamos como personas...".

La alcaldesa ha aprovechado el 8M para "seguir trabajando y seguir luchando, no solo por mantener lo conquistado, sino por alcanzar nuevas cotas". Y también -ha insistido- "por rendir homenaje a la memoria de todas esas mujeres que antes que nosotras estuvieron peleando y luchando y se jugaron la vida en muchas ocasiones".

Intervención de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, con motivo del acto institucional del 8M / Juan Antonio Sánchez Bernal

"Las que estamos ahora tenemos que hacer lo mismo por las niñas que tienen que tener un futuro incluso mejor de lo que hemos disfrutado nosotras", ha concluido.

El acto, dividido en dos partes y conducido por Irene Carrasco, ha dado comienzo con la simbólica propuesta El Legado, Palabras de Vida, una simbólica puesta en escena de las asociaciones de mujeres en torno a una mesa que lanzaba esa idea del legado femenino que pasa de una generación a otra a lo largo del tiempo.

La segunda parte ha estado protagonizada por Flappers, propuesta en la que las artes y la creatividad han sido el lenguaje con el que se ha hablado para reivindicar la igualdad y los derechos de la mujer.

Esta iniciativa, que ha llegado de la mano de la Concejalía de Juventud, ha intentado trasladar al escenario ese espíritu rebelde y osado de aquellas mujeres jóvenes de los años 20 que empezaron a cambiar las reglas del juego. Y para ello se ha echado mano al talento de las mujeres jovenes de la ciudad, con artista como la danza de Sara Sánchez o las canciones de Carmen García Curbelo, Lucía Baizán y Alba Carmona, que ha cerrado la tanda de actuaciones con un tango que rememoraba "a todas las madres guerreras que luchan por un mundo mejor para sus hijas e hijos, ya sea reivindicando la educación o la sanidad pública, mostrando su repulsa frente a la guerra, frente a los asesinatos machistas o frente a cualquier injusticia, como fueron y son las Madres de la Plaza de Mayo, cuyo símbolo y alma fue un pañuelo en la cabeza".

A ellas se ha sumado también la ilustradora Rocío Vázquez, que desde el inicio del acto y durante toda la sesión ha estado pintando un reivindicativo mural inspirado también en esas mujeres de los años 20.