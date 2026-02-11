San Fernando conmemora con una jornada el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

El centro de congresos ha acogido una jornada sobre el papel de las mujeres en la ciencia, se trata de una iniciativa organizada con la Universidad de Cádiz y la concejalía de Mujer, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero. El programa ha contado con la participación de destacadas investigadoras y profesoras de la Universidad de Cádiz, que ha sus experiencias personales y profesionales, ofreciendo una visión realista y motivadora del camino de la vocación científica. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha estado presente poniendo a San Fernando como referente en los avances científicos, con ejemplos como el Observatorio, el trabajo innovador que se realiza en Navantia o que ha sido reconocida como ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’.

Esta jornada se ha enmarcado dentro de las políticas municipales destinadas a impulsar la igualdad de oportunidades, visibilizar el talento femenino y fomentar vocaciones científicas entre niñas y jóvenes, poniendo el foco en disciplinas clave como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ámbitos en los que las mujeres continúan estando infrarrepresentadas.