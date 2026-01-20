Otro San Antón en San Fernando: la hermandad de la Resurrección lo celebrará también este domingo tras el cambio de fecha anunciado por el Ayuntamiento

La polémica suscitada en San Fernando con el cambio de fecha de San Antón anunciado por el Ayuntamiento ha sumado un nuevo episodio esta semana tras el anuncio realizado por la hermandad de la Sagrada Resurrección, que celebrará también el próximo domingo 25 la fiesta del patrón de los animales.

Los actos -que la cofradía ha anunciado por sus redes sociales- contarán con la tradicional bendición de las mascotas y con la procesión con la imagen del santo desde la iglesia de San José Artesano, que hasta ahora -y durante más de 30 años- ha formado parte de la programación oficial organizada por el Consistorio.

La propia hermandad, de hecho, ha sido una de más asiduas colaboradoras de San Antón a lo largo de los años, en los que ha participado activamente en los actos que se llevaban a cabo en el parque Almirante Laulhé.

Los actos anunciados darán comienzo el domingo 25 tras la misa parroquial de las 12.00 horas e incluirán una procesión con la imagen de San Antón hasta la plaza de La Ladrillera, donde se llevará a cabo la tradicional bendición de animales.

La hermandad ha anunciado también la instalación de una barra con precios populares en su casa de hermandad -ubicada en dicha plaza- desde las 13.00 hasta las 17.00 horas aproximadamente.

Fue el pasado 8 de enero cuando el Ayuntamiento de San Fernando anunció sorpresivamente el cambio de fecha de San Antón, que dejaría de celebrarse en torno al día de su festividad -el 17 de enero- para trasladarse a marzo. Concretamente, al 28 de marzo o fechas próximas. De esa forma se hará coincidir la 'fiesta de las mascotas' con el día en el que se aprobó la Ley de Bienestar Animal en el año 2023. Dicho cambio traslada además los actos a celebrar el primer fin de semana de la Semana Santa.

Para justificar dicho cambio de fecha se ha aludido también desde el Ayuntamiento isleño a cuestiones como que "enero es un mes especialmente frío" así como que, de esta forma, se persigue "la mejora de la experiencia para personas y animales".

La polémica, evidentemente, no tardó en saltar tras el cambio de fecha anunciado por el Ayuntamiento isleño.

Celebrado San Antón en el Parque de San Fernando / Ayuntamiento San Fernando

El pasado sábado, coincidiendo con la festividad de San Antón, la parroquia de la Oliva -en Camposoto- celebró también la tradicional bendición de animales, acto que ya venía haciendo desde hace unos años pero que, tras el cambio de fecha, adquirió sin pretenderlo un tono totalmente reivindicativo para todos los que apoyan la celebración de San Antón en torno a su fecha de siempre.

Los actos organizados por la hermandad de la Resurrección no solo siguen esa línea sino que mantienen también en la fecha acostumbrada la procesión del santo y la bendición de las mascotas que, en definitiva, constituyen el acto central de lo que, con el paso de los años, se transformó en 'la fiesta de las mascotas' gracias al ambiente familiar y festivo que desde siempre ha acompañado a esta jornada.