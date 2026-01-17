El ‘San Antón de la resistencia’ triunfa en la zona de Camposoto de San Fernando

El día acompañaba y el sol animaba este sábado a disfrutar, un año más, de las actividades que en torno a San Antón, ofrecen la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva y la Hermandad del Rocío de San Fernando. Tal y como apuntaba el propio párroco, el padre Manuel Gómez, este año se ha notado una mayor afluencia en la zona de Camposoto de personas y familias que acudían a la cita acompañadas de sus mascotas.

Lo cierto es que este éxito añadido llegaba en buena parte por la decisión del equipo de gobierno, comunicada hace escasos días, de trasladar en el calendario la celebración municipal de San Antón al ámbito del 28 de marzo, que es cuando en 2023 se aprobó la Ley de Bienestar Animal.

Sin competencia alguna, y manteniéndose fiel a la fecha tradicional dedicada al patrón de los animales, era previsible que el entorno de la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva luciese abarrotado de gente, y no sólo de vecinos de Camposoto, sino también de otras zonas de la ciudad e incluso de localidades vecinas. Que San Fernando se quedara sin San Antón no era opción este fin de semana, de ahí el éxito popular de este ‘San Antón de la resistencia’.

No faltó la tradicional bendición de las mascotas. / Antonio Zambonino

Como era de esperar, los perros volvieron a ser los grandes protagonistas de la jornada, aunque también se dejaron ver algún que otro gato y mascotas algo más exóticas, como loros. Muchos de ellos regresaron a sus hogares con la correspondiente bendición del párroco, que les atendió hisopo en mano. Tampoco faltaron a esta cita un grupo de jinetes de la cercana Asociación Hípica La Isla a lomos de sus caballos.

Otro factor para este éxito fue el buen hacer de la Hermandad del Rocío, que bajo una carpa gestionó durante horas una barra que ofrecía precios populares y manjares que degustar al sol en compañía de amigos, familiares y mascotas.

Había ganas de San Antón y eso se notaba en el ambiente. Familias y mascotas esperan ya que llegue marzo para disfrutar de un nuevo San Antón en el parque Almirante Laulhé. En este caso será el del Ayuntamiento de San Fernando y vendrá acompañado de un extenso programa de actividades.