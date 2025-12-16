Salvemos la Ilusión finaliza su campaña navideña con 2.500 regalos recogidos en San Fernando

Una de las imágenes de la campaña Salvemos la Ilusión en San Fernando

La campaña solidaria Salvemos la ilusión 2025 ha llegado a su término con más de 2.500 regalos recogidos en los últimos meses, presentes que irán a parar a las sacas de los Reyes Magos para ayudarles en su cometido y conseguir que ninguna persona en riesgo de exclusión social se quede sin regalo en un día tan señalado como el 6 de enero.

Salvemos la Ilusión es una asociación sin ánimo de lucro creada por el profesor Fran Cid hace ya seis años, en plena pandemia. Su cometido es que ninguna persona en riesgo de exclusión social o soledad extrema, caiga en el olvido.

Tras cuatro meses de duro trabajo, dicha asociación ha recaudado más de 2.500 regalos que han sido entregados a distintos colectivos y entidades de la provincia de Cádiz. Entre los beneficiados se encuentra el comedor El Pan Nuestro, donde se entregarán más de cuarenta bolsas de regalo en su tradicional desayuno navideño.

Cruz Roja San Fernando, también se ha visto agraciada a través de su equipo de calle, ya que aquellas personas que se encuentran sin hogar, recibirán su regalo el día de Reyes.

En palabras de Fran Cid, presidente de la asociación, "estos gestos no van a mejorar su terrible situación, pero al menos es un acto de reivindicación para que estas personas no caigan en el olvido y por un momento consigamos sacarles una sonrisa".

Otra de las imágenes de la campaña de Salvemos la Ilusión / Salvemos la Ilusión

Como colofón, se entregará a la asociación de Reyes Magos de San Fernando, más de 500 juguetes para ayudarles en la maravillosa labor de dicha asociación en pro de la infancia.

Los abuelos y adolescentes isleños, también recibirán la visita de Sus Majestades de Oriente ya que a través de la colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Fernando y el programa Prevención de Soledad no Deseada, más de 50 jóvenes y no tan jóvenes, recibirán sus regalos.

Aunque Salvemos la Ilusión no solo atiende las necesidades de San Fernando: Cádiz también se verán beneficiada con la entrega de cientos de bolsas de regalos a los usuarios del Servicio de Ayuda a domicilio del Ayuntamiento de la capital y más de 200 regalos irán destinados a residencias y viviendas protegidas de Chiclana en un esfuerzo titánico de llegar al máximo de personas posibles.

Todo esto -recalcan desde la entidad- no sería posible sin la ayuda de todos los comercios que se adhieren cada año a la campaña 'Deja aquí tu regalo' y donde los clientes dejan los obsequios en los más de 50 comercios de la provincia que han participado.

La asociación ha trasladado también su agradecimiento a esos voluntarios que han pasado día y noche embolsando los regalos y recogiendo y entregando los obsequios en días de viento y lluvia, "verdaderos Reyes Magos que no necesitan corona pero que hacen magia cada día".