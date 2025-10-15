El maestro de San Fernando Fran Cid, finalista de nuevo a mejor docente de España

Un año más, el isleño Fran Cid vuelve a aparecer en el listado de personas finalistas a los Premios Educa Abanca, que reconocen a los mejores docentes de España. En esta ocasión, Cid, que actualmente imparte clases en el centro de educación permanente María Zambrano, opta a este galardón en la categoría de educación no formal. Además, el docente de San Fernando es el único gaditano en este prestigioso listado. Los ganadores, y sus puntuaciones, se darán a conocer el próximo 31 de enero durante una gala que tendrá a la localidad gallega de La Coruña como sede.

Entre los criterios de puntuación que contemplan los comités de baremación de méritos y de expertos ajenos para premiar a los docentes se encuentran el número de propuestas recibidas, los comentarios volcados por los proponentes, la realización de actividades innovadoras en el aula, la presencia del docente en redes sociales y plataformas, las páginas web y blogs de los docentes, la participación en acciones formativas de reciclaje de conocimientos, la presencia en medios de comunicación, la publicación de libros y artículos en revistas, la organización de jornadas de formación en el ámbito educativo, la participación de investigaciones realizadas en el ámbito educativo y los hechos significativos para el alumnado.

Este maestro es ya un viejo conocido de estos premios. Sin ir más lejos, estos galardones le reconocieron en 2017 como segundo mejor docente en la categoría de Educación Infantil. Antes de llegar al Ceper María Zambrano, Cid completó una larga y satisfactoria etapa profesional en el colegio Quintanilla.

En su palmarés el finalista acumula otros valiosos logros, como el Premio a la Excelencia e Innovación Educativa de 2016. Se trata de un galardón que concede la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, que pertenece a la Unesco. Además, este maestro creó el proyecto de aprendizaje ‘Cuestiones de interés’, una metodología reconocida como obra de interés científico cultural por la Junta de Andalucía que se desarrolló en colegios de San Fernando, Cádiz, Chiclana, La Línea, Extremadura, Madrid y México.

Por otro lado, este isleño ha escrito diversos libros relacionados con la enseñanza, como 16 Proyectos y experiencias innovadoras para el aula de Educación Infantil, Diario de un corazón de tiza y Educar en tiempos de Covid. Cid también estuvo al frente de la iniciativa, de ámbito nacional, que intentó que el Premio Princesa de Asturias de la Concordia de 2022 fuese a parar a los niños y niñas como “héroes anónimos de la pandemia”.

Más allá de la enseñanza, este maestro es una persona comprometida con la sociedad isleña y querido en muchos aspectos. De hecho, Cid preside el colectivo ‘Salvemos la Ilusión’ e impulsa desde el mismo diversos eventos de carácter solidario. Además, encarnó a Gaspar en la Cabalgata de los Reyes Magos de 2024 y en 2018 se encargó de encender las luces de la Feria del Carmen y de la Sal en compañía de los alumnos del CEIP Quintanilla.

Lo cierto es que Fran Cid cumple con todos los requisitos y acumula amplios méritos como para ganarse este premio. El 31 de enero San Fernando saldrá de dudas sobre si un isleño es el mejor docente de España.