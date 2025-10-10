El nuevo comedor del colegio San Ignacio de San Fernando entrará en funcionamiento tras el puente

Ya está listo el equipamiento para recibir el martes a los alumnos del colegio que hacen uso de este servicio.

Lo bueno se hace de rogar. El próximo martes por fin regresará el servicio del comedor al colegio San Ignacio después de casi dos años en los que casi 40 alumnos se han tenido que trasladar diariamente al cercano colegio Quintanilla para almorzar. Durante este viernes, aprovechando que no es jornada lectiva en el centro, la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) ha realizado la mudanza, del Quintanilla al San Ignacio, de todo el mobiliario y el menaje de cocina necesario para el nuevo comedor. En los últimos días se terminaron de instalar los electrodomésticos de la cocina de este equipamiento y se reforzaron las tareas de limpieza de cara a esta esperada mudanza.

En principio, las previsiones pasaban por tener el comedor listo en septiembre, a tiempo para la vuelta al cole, pero diversos contratiempos hicieron que los trabajos se demorasen un mes más.

La dirección del centro muestra su satisfacción con el regreso del comedor al San Ignacio tras una larga espera. Cada día, estos estudiantes tenían que recorrer 400 metros, bajo la atenta mirada de sus monitores, para llegar al comedor del colegio Quintanilla. Un paseo no exento de riesgo, ya que los escolares completaban su camino junto a una zona de intenso tránsito rodado.

La comunidad educativa del colegio San Ignacio sólo tiene palabras de agradecimiento para sus compañeros del Quintanilla, ya que en todo momento han mostrado su buena disposición y hospitalidad, haciendo mucho más llevadera esta solución provisional. Los equipos de ambos centros tuvieron su último turno conjunto el pasado jueves. Ya después de este largo puente, los alumnos de cada centro almorzaran en su propio comedor.

Hay que recordar que el colegio San Ignacio perdió su antiguo comedor, al igual que otros equipamientos, en enero de 2024, cuando el Ayuntamiento declaró en ruina el edificio principal del centro. que era el que albergaba estos servicios.

Los equipos de comedor de los colegios San Ignacio y Quintanilla, en su último turno conjunto. / D.C.

Las obras, al detalle

A pesar de que las obras para hacer realidad este nuevo comedor correspondían a la Junta de Andalucía fue el Ayuntamiento el que las asumió y realizó “como parte del compromiso adquirido con la comunidad educativa del CEIP San Ignacio”. También es cierto que la actuación experimentó cierto retraso en su luz verde debido a que hubo que subsanar diversas carencias en el proyecto que remitió la administración autonómica, totalmente necesario para licitar y adjudicar los trabajos.

Las obras dieron inicio nada más concluir el pasado curso escolar y fueron llevadas a cabo por la empresa Tomás Martín SL en base a un presupuesto de 46.343 euros y un plazo de ejecución inicial de de dos meses.

La actuación consistió en la adecuación del comedor en el edificio anexo del centro, utilizando para ello el espacio que ocupaba un aseo en desuso y dos aulas de Infantil que reunían las condiciones para ser el lugar más favorable para esta adecuación.

hacia el derribo

Por otro lado, el Pleno aprobó definitivamente el pasado 26 de septiembre la descatalogación del colegio San Ignacio, que es el paso previo para proceder a la demolición del edificio principal tras la declaración de ruina aprobada en enero de 2024.

Este trámite supone la modificación de la ficha del catálogo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde el colegio figura entre los edificios protegidos. De ahí que, en paralelo a la demolición, se haya tenido que afrontar esta descatalogación.

Por otra parte, la buena nueva que supone la apertura del comedor no calma otra de las grandes reivindicaciones de la comunidad educativa del CEIP San Ignacio: que la Junta de Andalucía haga realidad la prometida ampliación del colegio. Esta ampliación, que cuenta con un presupuesto estimado de dos millones de euros, llegó a incluirse en abril de 2024 en el plan de inversiones de la Agencia Pública Andaluza de Educación APAE.