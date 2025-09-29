Aprobada la descatalogación del colegio San Ignacio para afrontar su demolición en San Fernando: "La propia comunidad educativa nos lo ha pedido"

El Pleno dio luz verde el pasado viernes a la descatalogación del colegio San Ignacio, paso previo para proceder a la demolición del edificio principal tras la declaración de ruina aprobada en enero de 2024.

El trámite supone la modificación de la ficha del catálogo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde el colegio figura entre los edificios protegidos. De ahí que, en paralelo a la demolición, se haya tenido que afrontar esta descatalogación, cuya aprobación definitiva pasó el viernes por el pleno.

PSOE y PP votaron a favor de dicha descatalogación mientras que VOX y AxSí lo hicieron en contra mostrando su rechazo así ante la pérdida del colegio.

La concejala de Educación, Pepa Pacheco, aseguró que "es la propia comunidad educativa la que nos ha pedido que demolamos el edificio".

Aprobada la descatalogación del colegio San Ignacio en San Fernando

"Tras los últimos periodos de lluvia ya nos insistieron en que tenemos que demolerlo", aclaró la edil del grupo socialista, que afirmó que la clave para garantizar el futuro del colegio pasa "por que se construya la prometida ampliación" por parte de la Junta de Andalucía y la Delegación Territorial de Educación.

En este sentido, Pacheco afirmó en el Pleno que espera que el nuevo delegado territorial de Educación "mantenga el compromiso" con respecto a los planes que había para este colegio e insistió en la cesión de suelo para dicha ampliación.

"Nosotros esperamos es que en los próximos presupuestos esté pintada la partida presupuestaria para ello, que no lo está", insistió.

El trámite de descatalogación

La descatalogación del inmueble se afronta después de que se declarara en ruina el inmueble -previamente ya se había reubicado al alumnado ante el estado del colegio- y tras los últimos desprendimientos que se registraron en el pasado mes de marzo, coincidiendo con las persistentes lluvias registradas en la localidad. Este último incidente, que se saldó sin mayores consecuencias ya que el edificio está sin uso y rodeado por una malla de contención para prevenir la caída de cascotes, sirvio de acicate para impulsar los trámites para derribar definitivamente las instalaciones.

Dicha descatalogación pasó en el pasado mes de junio por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, si bien este órgano no se pronunció al respecto de la misma alegando que esta medida no figuraba entre sus competencias. "No se encuentra entre las situaciones de informe sectorial determinadas en el art. 29 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía al no incidir sobre bienes incoados o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, el Inventario de Bienes Reconocidos o Zonas de Servidumbre Arqueológica, según determina la vigente redacción del texto legal", se especifica.

La ficha del PGOU que ha sido modificada para permitir la demolición del edificio otorgaba al colegio San Ignacio un Nivel 3 de protección tipológica, reservada a edificios de interés arquitectónico, tipológico, industrial, etnológico y obras de ingeniería.

El documento, de hecho, destacaba del edificio que es "una construcción realizada en los años 70 donde el hormigón y el ladrillo juegan un papel importante en la construcción" e insistía en la singularidad de su tipología como muestra de la arquitectura contemporánea.

La ficha, de hecho, prohibía expresamente "las demoliciones que afecten a la tipología sin justificación técnica o histórica" así como alteraciones en la composición volumétrica y las ampliaciones verticales y horizontales. De ahí también que fuera necesario acometer la descatalogación antes que afrontar la demolición.