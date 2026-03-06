Ruina en la Casa de la Cruz Roja en San Fernando: el PP exige un estudio técnico al empeorar el estado del edificio municipal tras las lluvias

El PP de San Fernando ha denunciando el estado de absoluto abandono en el que se encuentra la antigua Casa de la Cruz Roja -en el número 2 de la calle Real- que es propiedad municipal desde 2014 -fue expropiado durante el mandato de José Loaiza- y que, literalmente, "se cae a pedazos".

El edificio -ha señalado la formación- acumula once años de abandono "bajo el gobierno socialista de Patricia Cavada sin que el Ayuntamiento de San Fernando haya destinado un solo euro a frenar su deterioro". Desde el exterior -indica en una nota- ya puede observarse cómo ha desaparecido casi la totalidad del forjado interior, "una señal inequívoca de que el proceso de ruina no solo avanza sino que se acelera". Y todo ello "mientras la liquidación del presupuesto municipal de 2025 revela que Cavada dejó sin invertir 41,7 millones de euros de los 46,9 millones disponibles para urbanismo y patrimonio local".

La portavoz del Partido Popular (PP) de San Fernando, María José de Alba, ha reclamado la actuación urgente del Ayuntamiento ante una situación que califica de "negligencia grave e injustificable". "Nadie sabe qué es lo que va a hacer el gobierno del PSOE para frenar el deterioro de esta finca ni qué uso persigue para la misma. Lo que sí sabemos es lo que ha hecho en once años: nada", ha afirmado De Alba.

Un edificio protegido que se encamina hacia la ruina

El inmueble de la calle Real, 2 no es un edificio cualquiera, recuerdan los populares. Está catalogado en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico -el Peprich- con nivel de protección 2, lo que implica que el propio planeamiento urbanístico de la ciudad reconoce su valor y obliga a su preservación. Pasó a manos municipales en 2014 tras un largo procedimiento de expropiación, y su destino previsto -durante el gobierno del PP- era albergar el Archivo Municipal y otros fondos documentales.

"Fue bajo el mandato del Partido Popular cuando se inició la tramitación de las obras urgentes de consolidación, rehabilitación e impermeabilización del edificio. El proyecto lleva desde 2015 en poder del actual gobierno municipal socialista. En once años, Cavada no lo ha ejecutado, no ha buscado una alternativa, no ha destinado un euro. Solo ha repetido que la recuperación del edificio está entre sus prioridades y que confía en atraer inversores privados. Las prioridades, a la vista del estado del inmueble, son una declaración de intenciones que no se ha traducido en ninguna actuación real", señala la portavoz del PP isleño.

La Casa de la Cruz Roja, en una imagen del PP de San Fernando / PP San Fernando

"Da la sensación de que lo que espera la alcaldesa socialista es a que se caiga", ha señalado De Alba, quien advierte de que el edificio no es únicamente un problema patrimonial sino también "un peligro real para los viandantes que transitan a diario por uno de los ejes principales del casco histórico".

El argumento de la falta de recursos no se sostiene para el PP. La liquidación del presupuesto municipal de 2025 "lo deja en evidencia con toda la crudeza de los números: el gobierno de Cavada contó ese año con 46,9 millones de euros para destinar a urbanismo y patrimonio local, y dejó sin invertir 41,7 millones de ellos". "Es decir, el 47% del dinero reservado para arreglar calles, plazas, barriadas y edificios como el de la antigua Cruz Roja quedó sin tocar", denuncia.

"Cavada tenía el dinero, tiene el proyecto desde 2015 y tiene el edificio desde 2014. No le ha faltado ningún recurso para actuar. Lo que ha faltado es voluntad", ha subrayado De Alba. "Y los presupuestos municipales de 2026 no ofrecen ninguna señal de cambio: tampoco en ellos figura un solo euro para la rehabilitación del inmueble".

El PP exige saber si existe un diagnóstico técnico del edificio

A la degradación acumulada durante once años se suma ahora una preocupación adicional, dice el PP. Las intensas borrascas registradas en los últimos meses "pueden haber agravado significativamente el estado estructural de un edificio que ya partía de una situación de extrema fragilidad". Por ello, el Partido Popular ha registrado una pregunta formal en el Ayuntamiento para conocer si el gobierno municipal ha encargado un estudio técnico que evalúe el estado real del inmueble, teniendo en cuenta tanto el deterioro acumulado por el paso del tiempo como los posibles daños añadidos por los episodios meteorológicos recientes.

La Casa de la Cruz Roja, en una imagen del PP de San Fernando / PP San Fernando

Si ese estudio no existe, el PP solicita que se encargue de manera urgente "no como un trámite burocrático, sino como una obligación ineludible hacia el patrimonio de la ciudad y hacia la seguridad de los isleños que cada día pasan junto a un edificio cuyo estado interior, a la vista de lo que puede observarse desde la calle, es de una precariedad alarmante".

Para los populares, el caso de la antigua Casa de la Cruz Roja es "un ejemplo paradigmático de lo que ocurre cuando un gobierno acumula mandato tras mandato sin rendir cuentas de lo que deja sin hacer". "Un edificio catalogado, en plena calle Real, que pertenece a todos los isleños y que se degrada ante sus ojos mientras la alcaldesa busca inversores privados que nunca llegan. San Fernando no puede permitirse perder este edificio", ha concluido María José de Alba.