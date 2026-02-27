Deuda cero, presupuestos aprobados y 40 millones en licitaciones: el balance de Cavada en el Pleno al cerrar las cuentas de 2025 en San Fernando

Gobierno y oposición han vuelto a chocar en el Pleno de San Fernando a raíz de la gestión presupuestaria del último trimestre de 2025, dato que se acerca bastante ya a la liquidación definitiva del último ejercicio. Nadie se esperaba otra cosa en un debate que prácticamente se repite en bucle desde hace tres años, claro está.

Tres cuestiones han centrado la atención del punto: los 58,5 millones de saldo que el Ayuntamiento de San Fernando tenía en el banco a 31 de diciembre, el grado de ejecución de los presupuestos y el incumplimiento sistemático del Periodo Medio de Pago (PMP), que ha despertado las advertencias tanto de la Junta de Andalucía como del Ministerio de Hacienda.

De "datos positivos" ha hablado la delegada de Desarrollo Económico, María Gómez Picardo, en su primera intervención anticipándose a las críticas de la bancada rival. "Cerramos el año con más de 40 millones de euros en licitación, deuda cero y unos presupuestos aprobados", ha señalado para, a continuación, recordar que "hace 10 años -Cavada cumplirá 11 en el gobierno en este 2026- esa deuda era de más de 48 millones de euros".

También ha subrayado que dicho saldo millonario que tanto llama la atención responde a esos "proyectos de gran envergadura", esos que el ejecutivo sostiene que están llamados a transformar la ciudad, "que no se ejecutan en meses": "Ahí está el dinero que etá en el banco, en proyectos que tardan y que tienen una línea financiera porque son profundamente transformadores de la ciudad y su inversión es plurianual", ha defendido la edil socialista.

Es más, ha enumerado incluso dichos proyectos: el estadio de atletismo (14,11 millones), La Magdalena (12,1), la renovación del alumbrado (14 millones), el estadio de fútbol en Bahía Sur (14 millones), la trasera de La Almadraba (765.000 euros), la remodelación de Pery Junquera (1,4 millones), la mejora del club náutico de Gallineras (1,5 millones), la remodelación de la avenida Duque de Arcos (923.000 euros), el nuevo parque junto a La Casería (330.000 euros), la rehabilitación de la Casa Lazaga (4,2 millones), el parque infantil de La Magdalena (750.000 euros), la renovación de las instalaciones deportivas de Bahía Sur, la recuperación del cine Alameda, el proyecto de la piscina cubierta en la avenida Constitución, la remodelación de la calle Bonifaz... "Esto es apostar por grandes proyectos, es invertir para transformar. Esto es tener el dinero en la calle y ejecutándose", ha argumentado desde el gobierno municipal.

PP: "Solo se ha conseguido ejecutar un 11% de las inversiones"

La concejala del PP, Inmaculada Marín, se ha referido a la liquidación presupuestaria del último trimestre de 2025 como "un nuevo fracaso" del gobierno de Patricia Cavada, que se cierra además con "una cifra récord": la de los 58,5 millones que había en el banco a 31 de diciembre. Una cifra millonaria -ha señalado- "que no es sinónimo de buena gestión sino todo lo contrario: es el reflejo de una ejecución presupuestaria lenta y cronificada".

Básicamente, ha señalado desde la bancada popular, "el dinero permanece inmovilizado porque este gobierno sigue siendo incapaz de hacer realidad la mayor parte de lo prometido durante estos 11 años de gobierno".

Desde el PP se ha cuestionado también la ejecución de las cuentas municipales al apuntar que "de los 149 millones de euros presupuestados para 2025 se han quedado sin ejecutar casi 57 millones de euros, lo que supone una desviación superior al 38% respecto a sus propios objetivos". "Nuevamente, más de un tercio del presupuesto ha quedado sin realizar y, lo peor de todo, ni una bajada de impuestos pese a la acumulación de saldos".

En cuanto a las inversiones, Marín ha asegurado que el gobierno municipal "solo ha conseguido ejecutar 5,2 millones" de los casi 47 pendientes, 34 de ellos "arrastrados" de ejercicios anteriores. El dato supone un 11% del total: "Habéis fallado a los vecinos que esperaban soluciones y mejoras", ha asegurado al referir varias de las partidas que se han quedado sin ejecutar, tales como las destinadas al mantenimiento de carriles bici, de colegios, subvenciones al alquiler, los chalecos sde la Policía Local.

VOX: "Las cuentas describen una preocupante realidad"

Para el concejal de VOX, Ángel Aparicio, la dación de cuentas que se ha debatido este viernes en el Pleno "describe una realidad preocupante de la gestión económica de este gobierno municipal". "Es un fracaso político de su gestión diaria", ha asegurado aludiendo a los dos informes que alertan del incumplimiento sistemático del Periodo Medio de Pago por parte del Ayuntamiento de San Fernando, uno de la administración autonómica y otro del propio Ministerio de Hacienda.

"La morosidad es administrativa, no financiera", ha aclarado Aparicio, porque evidentemente "no se debe a la falta de recursos" puesto que hay más de 58 millones en el banco. "Se debe a la falta de personal técnico, a problemas de gestión de este equipo de gobierno y, lo más grave, es que estos problemas no son nuevos sino que se repiten trimestre tras trimestre", ha afirmado al acusar de "soberbia" al ejecutivo de Cavada al ignorar por sistema las advertencias de los técnicos municipales.

Lo peor -señala el grupo municipal de VOX- es "la ausencia de autocrítica política" del gobierno municipal. También refiere el "extraordinariamente bajo grado de ejecución de las inversiones", que tan solo llega al 11% "y de las cuales solo el 6% ha sido efectivamente pagado".

AxSí: "Se recauda con máxima eficacia y se gasta en fanfarria con extremada eficacia"

También el portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha criticado severamente al gobierno municipal de Patricia Cavada a cuenta de la evolución trimestral de los presupuestos y, sobre todo, del reiterado incumplimiento del Periodo Medio de Pago: "Sigue en al línea de ser muy mala pagadora", le ha dicho a la alcaldesa, Patricia Cavada, al referir también las advertencias de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Hacienda por esta cuestión. Esta última administración, ha afirmado, ha abierto al Ayuntamiento de San Fernando un expediente de infracción por incumplimiento de las normativas de morosidad.

"Aquí se demuestra que su política es recaudar con extremada diligencia, gastar en fanfarria con extemada eficacia y, en cambio, lo esencial dejarlo en un cajón", ha asegurado el edil andalucista, quien también ha aprovechado su intervención para enumerar un largo listado de partidas que se han quedado sin gastar frente a "otras prioridades", como las fiestas o la propaganda: mantenimiento de carriles bici (231.000 euros), reparación de saneamiento urbano (10.000 euros), mantimiento de colegios públicos (190.000 euros), chalecos de la Policía Local (200.000 euros), ayudas sociales (131.000 euros), subvenciones a El Pan Nuestro (6.250), fomento del empleo (25.000 euros), servicio de dependencia (60.000 euros), mantenimiento de zonas verdes (más de 500.000 euros), limpieza de colegios públicos (175.000 euros)...

"De cada 1.000 euros que se nos recauda a los isleños, 250 se quedan en un cajón", ha segurado Romero.