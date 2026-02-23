AxSí San Fernando asegura que los más de 56 millones sin ejecutar del Presupuesto de 2025 evidencian "una gestión incapaz de transformar los recursos en servicios e inversiones reales”

El portavoz municipal Fran Romero echa mano de los datos de la liquidación del último cuatrimestre del Presupuesto Municipal de 2025 para evidenciar la nefasta gestión presupuestaria de Cavada. De esta manera, Romero detalla que frente a 149.047.065,39 euros de previsiones totales de ingresos y 50.188.700 euros recaudados a los isleños entre impuestos y tasas de manera extremadamente diligente “en la etapa de mayor presión fiscal municipal de nuestra historia” se encuentran 56.839.274,71 euros de lo ingresado que, de forma lamentable, no se han gastado, es decir, casi un 40% del total. “Máxima eficacia en recaudar y gastar en propaganda y eventos y nula capacidad en ejecutar prioridades realmente necesarias”, así resume el concejal esta realidad.

Respecto al capítulo I, el correspondiente a personal del Presupuesto Municipal, en 2025 de los 24,7 millones disponibles se quedaron sin gastar más de 2,6. “Y todo ello en una ciudad que arrastra carencias de plantilla y servicios tensionados. No cubrir crédito de personal en estas circunstancias no es prudencia financiera, es déficit de gestión y de voluntad por mejorar las condiciones de trabajo”, subraya el portavoz.

En cuanto se refiere al capítulo II, el de gastos corrientes, de los más de 50 millones de euros recaudados, gracias a las subidas del IBI y de los recibos del agua y recogida de residuos, 11,5 millones de euros, es decir, más de un 30% se dejaron de gastar en materias relativas al mantenimiento y funcionamiento ordinario de servicios e instalaciones municipales como los de limpieza, zonas verdes, alumbrado público, saneamiento, instalaciones deportivas, seguridad, estado de calles y plazas, accesibilidad, bibliotecas, control de plagas, apoyo a desempleados y emprendedores o ayudas sociales. “Esto tiene consecuencias directas en barrios y equipamientos. Casi un 25% sin ejecutar de lo recaudado directamente a los isleños, de manera que de cada mil euros que se saca de sus bolsillos, 250 euros se quedan sin gastar para después engrosar los más de 40 millones de euros de remanente ya acumulados que sirven para amortizar préstamos que se pide para políticas de inversión electoralista de Cavada”, explica Romero.

Pero el dato más grave y sangrante corresponde al capítulo VI, el de inversiones. “De casi 47 millones de euros disponibles solo se han ejecutado algo más de 5,3 millones. Es decir, una ejecución de un 10%, o lo que es lo mismo: una inejecución de un 90%. Esto supone que más de 41 millones de euros en inversiones previstas no se han materializado”, detalla el portavoz.

“No estamos ante un problema de ingresos. Estamos ante un problema de irresponsabilidad. Se recauda y se gasta en propaganda y fiestas como nunca en nuestra historia y se deja en un cajón el dinero para todo lo esencial y prioritario como nunca en nuestra historia. Una ciudad no mejora con presupuestos aprobados, mejora con presupuestos ejecutados. La infraejecución sistemática en inversiones, servicios y personal es gestión negligente porque afecta a las condiciones de vida y al bienestar de los ciudadanos de San Fernando. Es parálisis administrativa y falta de liderazgo. El modelo de atraco fiscal y gasto electoralista de la señora Cavada está acabando con el deseo de residir en una ciudad que cada día pierde población por muchos escenarios que monte en la Plaza del Rey”, concluye Romero.