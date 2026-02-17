AxSí San Fernando considera que el que la Feria no vuelva a La Magdalena en 2026 es culpa de "la mala gestión de las promesas incumplidas del gobierno local"

El responsable de Organización de la Coordinadora Local de AxSí, Antonio Gutiérrez, ha cuestionado los motivos esgrimidos por el equipo de gobierno de Cavada para justificar el retraso de las obras de La Magdalena y anunciar que no estará a tiempo para la próxima Feria del Carmen y de la Sal, que volverá a celebrarse en el Parque Almirante Laulhé un año más. Hay que recordar que, hace escasos días, el gobierno local explicaba que el retraso de estas obras se debía a “las condiciones meteorológicas”.

Los andalucistas recuerdan que la obra del parque metropolitano de La Magdalena fue anunciada en 2016, hace diez, años como uno de los proyectos estrella de transformación urbana de San Fernando. Se presentó como un espacio verde de referencia, con capacidad para acoger definitivamente la Feria del Carmen y de la Sal, y con una financiación inicial que incluía en torno al 80 % de fondos europeos EDUSI sobre un presupuesto que superaba los 7 millones de euros en su primera fase. La promesa era clara: recuperar el recinto histórico para la feria y hacerlo además con financiación europea.

“La realidad ha sido muy distinta. La paralización de la obra, los problemas técnicos mal previstos y el incumplimiento de los plazos provocaron la pérdida de la financiación europea inicial, obligando a reformular el proyecto y a asumir con recursos municipales una actuación que hoy se mueve en cifras entre los 12 y 13 millones de euros pagados por los sufridos bolsillos de las familias isleñas a las que se les acosa fiscalmente como nunca en nuestra historia. Lo que iba a ser una inversión mayoritariamente financiada por Europa terminó convirtiéndose en una carga directa para los ciudadanos isleños”, explica Gutiérrez.

AxSí recuerda que en estos años se han sucedido los anuncios de fechas para el regreso de la Feria a La Magdalena. “Se llegó a apuntar a 2024 justo en la precampaña electoral de la mentira en mayo de 2023 tras los primeros reinicios de obra; posteriormente se habló de 2026 como horizonte definitivo con un nuevo plazo de ejecución de aproximadamente 14 meses; y ahora, cuando la Feria de 2026 tampoco se celebrará en el recinto, el argumento que esgrime el gobierno municipal es la climatología y la acumulación de agua en el terreno, que habrían impedido completar plantaciones y acondicionamientos a tiempo”. señala el responsable de Organización.

“Resulta difícil aceptar que el clima sea la causa real de un retraso estructural que arrastra diez años desde que se anunciaron los fondos. Si el proyecto hubiera contado desde el principio con estudios geotécnicos rigurosos, planificación por fases compatible con el calendario ferial y una gestión diligente de los plazos europeos, ninguna lluvia habría impedido cumplir con los compromisos anunciados reiteradamente. La climatología no explica la pérdida de fondos ni las sucesivas rectificaciones de calendario; eso responde a decisiones políticas y técnicas deficientes”, continúa Gutiérrez.

“La Feria del Carmen y de la Sal volverá un año más al Parque Almirante Laulhé, no por las tormentas, sino por una cadena de errores acumulados desde el inicio de una Alcadía negligente e irresponsable. San Fernando merece proyectos bien planificados, con financiación asegurada y con fechas que se cumplan. Desde la oposición defendemos una gestión basada en rigor técnico previo, control real de ejecución y transparencia en cada euro invertido. La Magdalena debía estar ya terminada y consolidada como recinto ferial y gran parque urbano. No lo está porque se anunció antes de estar preparada. Y esa diferencia entre propaganda y planificación es la que hoy pagan los isleños”, concluye el andalucista.