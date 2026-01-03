La reurbanización que dará continuidad a la obra de La Magdalena en San Fernando: el entorno del caño del Zaporito

A 1,2 millones de euros asciende la partida que se recoge en los presupuestos municipales de 2026 –pendientes aún del trámite de aprobación definitiva– para el proyecto de reurbanización del entorno urbano del caño del Zaporito. La actuación abarca toda la zona colindante al CIFP Marítimo Zaporito, la residencia de la Cruz Roja, parte del IES Sancti Petri y la piscina municipal que ahora queda fuera de la obra del parque metropolitano de La Magdalena.

La intervención proyectada, que se presenta como una de las inversiones a impulsar por parte del gobierno local a lo largo del nuevo año que acaba de comenzar, se concibe así como otro de esos proyectos complementarios a la gran obra de La Magdalena, retomada en el pasado verano y cuya finalización está prevista para el próximo verano.

La reurbanización planteada abarcará tanto los viales como el tramo del antiguo paseo marítimo –sumamente deteriorado– que todavía circunda el perímetro del caño hasta llegar a la avenida San Juan Bosco, justo a la altura del antiguo molino de mareas del Zaporito. Y también, claro, los aparcamientos. Precisamente, la asociación de vecinos de La Magdalena, tras su reciente reorganización, había insistido ya al Ayuntamiento isleño en la necesidad de aprovechar este espacio disponible para compensar la pérdida de plazas que ha ocasionado la gran obra del parque. Se planteaba así su reordenación para dar cabida a más aparcamientos en una zona que históricamente había sido un desahogo para los vecinos y, en general, a la hora de dejar el coche relativamente cerca del centro de la ciudad.

La calzada presenta tramos en muy mal estado en el entorno del caño del Zaporito, en San Fernando / D.C.

Hay que tener en cuenta que en esa misma zona, a tan solo unos metros, se localiza la parcela adquirida a Defensa en la que se prevé también otro aparcamiento táctico, además del que se habilitó en los terrenos del desaparecido IMPI (junto a la piscina). De hecho, los presupuestos de 2026 contemplan una partida de un millón de euros para este otro aparcamiento. Supuestamente, la reordenación del entorno del caño del Zaporito añadiría también más plazas, según el compromiso adquirido por el Ayuntamiento con los vecinos.

El primer paso para acometer estas obras de reurbanización, al margen de la inclusión de la partida de 1,2 millones en las cuentas municipales, se dio recientemente con la adjudicación de la redacción del estudio geotécnico del terreno a la mercantil Arcotierra SLpor una 16.637,50 euros. La empresa dispone ahora de dos meses de plazo para entregar dicho estudio al Ayuntamiento de San Fernando.

Uno de los tramos en peor estado del entorno del caño del Zaporito / D.C.

La zona en cuestión –aunque se sigue utilizando como aparcamiento– presenta tramos en los que la calzada está muy deteriorada y muestra preocupantes hundimientos.Y los viales más cercanos a la calle Zapatilla del Estero, donde comienza la obra de La Magdalena, están peor al no estar asfaltados, lo que se nota especialmente cada vez que llueve. El paseo –lo que queda de él– está igualmente en unas condiciones deplorables, por lo que la intervención, ahora que se acomete la adecuación del parque, vendría también a dar continuidad a esa regeneración de todo el borde que circunda el caño hasta llegar al límite del Zaporito.