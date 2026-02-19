Solo renovar las pasarelas de la playa de Camposoto en San Fernando costará más de un millón de euros

Una primera estimación económica cifra en más de un millón de euros la sustitución de las pasarelas de acceso a la playa de Camposoto a raíz de los daños causados por la inédita sucesión de temporales de las últimas semanas.

El Ayuntamiento de San Fernando tiene desde este miércoles el dato sobre la mesa. Forma parte de ese trabajo que se está llevando a cabo desde el mismo instante en el que las borrascas empezaron a azotar la localidad con tal fuerza que se adivinaba el impacto que iba a tener en la litoral. Lamentablemente, no es la primera vez que pasa algo similar.

Lo cierto es que el gobierno municipal se planteaba ya la renovación integral de estas plataformas de madera que han quedado dañadas por los temporales dado que la mayoría cuenta con cierta antigüedad y son, incluso, anteriores a la gran obra de la playa acometida años atrás. Pero no pensaba hacerlo este año, claro.

La cifra del millón de euros –solo para las pasarelas– da buena cuenta de la dimensión que supone el problema originado por los temporales dado el escaso margen de tiempo que queda para la temporada de verano: apenas cuatro meses.

El gobierno municipal de Patricia Cavada confía en que habrá una respuesta contundente tanto del Ministerio de Transición Ecológica y Costas como de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para solventar el problema de la acuciante pérdida de arena que han provocado los temporables. El pronunciamiento del Consejo de Ministros en este sentido el pasado martes va en esa línea, si bien cualquier tipo de intervención en esta línea tendrá todavía que esperar a que se acerque el verano ante la amenaza de que el litoral pueda verse afectado por nuevas borrascas en los próximos meses.

Los temporales pasan factura a la playa de Camposoto en San Fernando

Pero el aporte de arena es solo una de las caras del problema. Y es además un tema ante el que el Ayuntamiento no puede hacer nada más allá de insistir a las administraciones competentes en la materia.

Otra cuestión son los cuantiosos daños causados por los temporales, entre los que se incluye la renovación de las pasarelas. Esta semana, operarios de los servicios municipales han llevado a cabo la limpieza integral de playa de Camposoto para retirar todos los restos, ramas y residuos que habían sido arrastrados por la fuerza de los temporales. Pero a causa de esta cadena de episodios meteorológicos adversos también se ha visto dañada la infraestructura eléctrica, las farolas, la fosa séptica y la red de canalizaciones que da cobertura a los distintos servicios que se prestan en la playa isleña durante la temporada de verano. Y esas son las reparaciones que se intentan agilizar todo lo posible desde el ejecutivo.

Ahora mismo se siguen evaluando daños, se están elaborando informes, memorias, actualizando presupuestos y analizando las distintas fórmulas de contratación para ver cómo se puede afrontar cada uno de estos problemas de la mejor manera y con la mayor rapidez posible.

El Consejo de Ministros anunció este martes que movilizará un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas para que los ayuntamientos afronten la reparación de las infraestructuras municipales afectadas por las lluvias y las inundaciones. "Se trata de transferencias, no de préstamos y, por tanto, de dinero que los ayuntamientos no tendrán que devolver, aunque sí justificar", anunciaba la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Así que se está también a la espera de ver cómo se articulan estas ayudas. En todo caso, puntualiza Cavada, los ayuntamientos necesitarán agilidad por parte de las administraciones competentes a la hora de tramitar las respectivas autorizaciones para poder intervenir en la costa. Y también para tramitar con la suficiente diligencia los contratos que hacen falta para poner las playas a punto de cara a la temporada. El problema vuelve a ser el poco tiempo que hay de margen. En La Isla, de hecho, se teme otro verano 'negro' ante los daños causados por los temporales.