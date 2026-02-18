Temor ante otro verano 'negro' en la playa de Camposoto en San Fernando ante los daños causados por la sucesión de temporales

Los efectos de la reciente sucesión de temporales siguen siendo bien visibles en la playa de Camposoto, en San Fernando. Diez días después de que se lanzara la voz de alerta ante el estado en el que se encontraba el arenal tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta, que fueron las que más impacto tuvieron en la localidad, la situación no ha variado demasiado.

A la notoria pérdida de arena, que ha hecho que de nuevo afloren masas de fango, a lo largo de toda la línea de costa se suman los daños causados en las pasarelas de acceso y de las diferentes infraestructuras básicas que soportan la red de servicios que se brinda a los bañistas cada temporada. Pero también el impacto que los temporales ha tenido en el cordón dunar y el aterramiento del caño que discurre en paralelo a la playa en varios puntos, en los que ha quedado cegado. Todavía, de hecho, puede verse una importante acumulación de arena en algunos puntos de la carretera de acceso, sobre todo en la rotonda de la última pista, que casi permanece tapada.

La preocupación por el estado de la playa isleña es más que evidente a escasos cuatro meses de la nueva temporada estival. Sobre todo porque nadie puede descartar aún el paso de nuevas borrascas en lo que queda de invierno y comienzos de la primavera que continúen haciendo estragos en este tramo del litoral. Así que todo apunta a que será una temporada difícil.

De momento, el Ayuntamiento de San Fernando ha hecho lo único que puede hacer: limpiar y pedir a las administraciones con competencias en la costa -el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía- ayuda para afrontar la regeneración de la playa de manera urgente tras el impacto ocasionado por la cadena de borrascas.

Operarios de los servicios de limpieza retirando residuos de la playa de Camposoto, en San Fernando, tras los temporales / Juan Antonio Sánchez Bernal

De lo contrario, La Isla afrontaría de nuevo un verano marcado por el mal estado de la playa, como ocurriera en 2024, en el que el fango y las numerosas piedras que afloraron en Camposoto ante la pérdida de arena pasaron factura a la temporada. Una situación a la que se consiguió poner remedio de la única manera posible: aportando arena.

Hasta 80.000 metros cúbicos de arena procedente del dragado del puerto de Conil se repartieron por este tramo de la costa a principios de la última temporada para compensar los daños causados por los temporales anteriores. La actuación permitió que la playa isleña recuperara su normalidad y se llevó a cabo al incluirse Camposoto entre las actuaciones de emergencia aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en las costas de la provincia de Cádiz. Y a esta actuación se sumó -ya después de la temporada- la aportación de otros 20.000 metros cúbicos de arena procedentes del dragado del puerto de Sancti Petri.

Pero la situación de la playa ha vuelto a quedar comprometida tras el paso de las últimas borrascas. De ahí que se insista en la necesidad de intervenir con urgencia.

Entretanto, los operarios de los servicios municipales de limpieza han emprendido una limpieza "integral" de la playa de Camposoto para retirar del arenal los restos de ramas y residuos o del mobiliario que ha quedado destrozado y que ha sido arrastrado por los temporales.

"¡Entre todos lo vamos a conseguir! ¡Este verano disfrutaremos de nuestro paraíso!", ha afirmado en redes sociales el Consistorio isleño en un intento de lanzar un mensaje optimista ante el desolador panorama que brinda otra vez la imagen de la playa de Camposoto.