Casi 15 millones para renovar las farolas de San Fernando: "Reducimos emisiones, rebajamos la factura un 65% y, sobre todo, vamos a tener más visibilidad"

Un operario sustituye las luminarias de una de las farolas en Camposoto, en una imagen de archivo

Reducir las emisiones, bajar la factura, solventar el problema de seguridad que presentan muchas farolas de la ciudad por la corrosión y, sobre todo, ganar en visibilidad. Son, en líneas generales, las ventajas que la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha enumerado al referirse a la puesta en marcha del contrato para la renovación integral del alumbrado público que el Ayuntamiento de San Fernando acaba de licitar este mismo miércoles con un presupuesto récord de 14,7 millones de euros.

La factura de la luz -ha señalado la regidora isleña- se va a rebajar en un 65%, "lo que nos permitirá recuperar la inversión a corto y medio plazo". En este sentido, desde el gobierno municipal se ha insistido en que se ha querido realizar desde el Ayuntamiento esta inversión millonaria "a diferencia de otros modelos en los que se va a la privatización para obtener esa financiación e inversión" para, de esta forma, asegurar que el alumbrado público "se mantiene como un servicio público más de la ciudad".

Se trata, además, de una iluminación "eficiente, inteligente y de bajo consumo", con lo que el nuevo contrato ayudará a la reducción de emisiones de CO2. Y vendrá también a solventar uno de los principales problemas de mantenimiento urbano: el mal estado de las farolas. En este sentido, Cavada ha señalado bien a la antigüedad de algunas de las farolas que existen en la localidad así como a su mal estado por el efecto que provoca el ambiente salino.

Aunque lo que más repercusión tendrá para los ciudadanos esta renovación integral del alumbrado será que "va a permitir tener una mejor visibilidad en nuestra ciudad en todo el espacio público", ha recordado Cavada.

La falta de iluminación de muchas zonas del casco urbano es, de hecho, uno de los principales problemas que aqueja a la ciudad y también una reiterdemanda ciudadana.