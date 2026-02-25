14,7 millones y 10 meses para renovar todo el alumbrado público en San Fernando

A 14.772.252,61 euros asciende el presupuesto del contrato para la renovación integral del alumbrado público que el Ayuntamiento de San Fernando ha licitado este mismo miércoles, después de que el pasado viernes la Junta de Gobierno Local diera luz verde al expediente.

La inversión millonaria que supone este contrato, anunciado semanas atrás por la alcaldesa, Patricia Cavada, supera incluso al coste de obras como La Magdalena -ya en marcha- o la ejecución del nuevo estadio de fútbol previsto en la Ciudad Deportiva de Bahía Sur. Se trata, de hecho, del contrato de mayor cuantía que hasta ahora se ha tramitado desde el Consistorio isleño.

El plazo de ejecución del contrato que se fija en la licitación es de 10 meses, lo que hasta en el mejor de los escenarios lleva su terminación al año 2027, año de elecciones municipales.

Las empresas interesadas disponen hasta el próximo 26 de marzo para presentar sus ofertas y la mesa de contratación ha fijado la apertura de las ofertas económicas para la jornada del 31 de dicho mes.

El primer paso en firme para afrontar esta inversión se dio a finales del pasado mes de enero cuando la Junta de Gobierno Local aprobó tanto el proyecto y como el inicio del expediente de contratación para la renovación de todas las luminarias de la localidad, que la propia alcaldesa había anunciado en el pasado mes de octubre.

Una vez completado dicho expediente, el pasado viernes volvió a pasar por este órgano del gobierno municipal -paso necesario dada la elevada inversión que supone- para obtener el visto bueno y proceder a su licitación, que se ha llevado a cabo en tan solo unos días.

La renovación integral del alumbrado público en la localidad, según advertía hace unos meses el equipo de gobierno, se podrá acometer en su totalidad gracias a la concesión de los fondos EDIL (11,9 millones), que permite al Ayuntamiento de San Fernando liberar hasta 9,2 millones que tenía consignados para la ejecución de los proyectos (como La Magdalena) que ahora se financiarán con estas ayudas europeas.

La actuación, concretamente, supondrá la renovación completa de las farolas de San Fernando, "muchas de las cuales se encuentran en mal estado por el paso del tiempo requiriendo su sustitución, por su antigüedad tienen alto consumo energético y no cumplen con los requisitos medioambientales actuales", según explicaba el ejecutivo.

Esta sustitución de las farolas permitirá reducir el consumo energético hasta en un 65%, lo que se traducirá en un ahorro anual que podría superar 1,5 millones de euros en la factura eléctrica municipal. De esta manera, explicaba el Ayuntamiento, "la inversión se amortizará en pocos años, aportando beneficios tanto económicos como medioambientales a la ciudad".

Esta actuación que supera los 14 millones de euros consiste, básicamente, en la sustitución de todas las farolas de la localidad. De todas, salvo las de la calle Real, porque estas, además de estar vinculadas a las catenarias que abastecen del tranvía, competen a la Junta de Andalucía y a la Agencia de Obra Pública. Así que cualquier cambio al respecto correspondería a la administración autonómica.

Igualmente, quedan al margen zonas como la de La Magdalena, en proceso de transformación, para cuya iluminación se tramita también un contrato específico.