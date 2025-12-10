Los presupuestos de San Fernando incorporan una partida de 50.000 euros para la reforma de las casas de hermandad: la primera será la del Gran Poder

El Ayuntamiento de San Fernando ha incorporado al presupuesto municipal de 2026 -aprobado inicialmente la pasada semana- unas ayudas de 50.000 euros destinada a reformas y mejoras en las casas hermandad de localidad. Se trata de unas ayudas directas que el gobierno local pondrá en marcha el próximo año, y con vocación de continuidad, para el arreglo, adecuación y mejora de las sedes sociales de las hermandes y cofradías de la ciudad, que contará con una dotación anual de 50.000 euros a través de una subvención nominativa en el presupuesto.

La alcaldesa ha subrayado la relevancia de esta iniciativa, destacando que San Fernando tiene "una enorme tradición cofrade que nos ha llevado a contar con una de las Semanas Santas más destacadas de Andalucía". Las hermandades conviven activamente en la vida diaria de la ciudad y desarrollan numerosas actividades gracias al esfuerzo constante de sus hermanos, de sus Juntas de Gobierno, y del propio Consejo de Hermandades como órgano de coordinación e impulso conjunto.

Su labor es permanente y sostenida en el tiempo, poniendo en valor cada año su patrimonio y contribuyendo de manera decisiva al esplendor de la Semana Santa de San Fernando. Ese valor cofrade y patrimonial requiere del apoyo público, porque las hermandades realizan "un esfuerzo inmenso durante todo el año para conservar su patrimonio y engrandecer nuestra ciudad".

Fachada del Ayuntamiento de San Fernando

El Ayuntamiento ha llevado a cabo en los últimos años avances trabajando de la mano con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías que han sido muy positivos tanto para estas entidades como para la ciudad. Entre ellos, destaca la implantación de la nueva Carrera Oficial que ha otorgado una imagen renovada y singular a la ciudad, "siendo una de las imágenes de la Semana Santa andaluza; así como el impulso de iniciativas que han permitido mejorar la financiación para el desarrollo de su actividad y promoción cultural", sostiene.

Paralelamente, indica el ejecutivo, se ha apostado por su participación en eventos facilitando el acceso y eliminando o reduciendo notablemente los costes, "como ha ocurrido en la Feria del Carmen, que permite a aquellas hermandades que participan unos ingresos que repercuten posteriormente en las acciones que desarrollan durante todo el año".

Asimismo, en los próximos meses comenzarán las obras de la nueva sede social del Consejo Local de Hermandades y Cofradías en el antiguo convento de las Capuchinas. Un espacio que será objeto de una reforma para convertirse en la nueva sede, con una inversión cercana a los 350.000 euros, que contempla la adecuación integral de más de 650 metros cuadrados, incluyendo accesibilidad, renovación de instalaciones y adecuación de espacios para reuniones, actos y uso cultural.

"Las obras permitirán recuperar un inmueble histórico y dotar al Consejo de un espacio estable y representativo, reforzando la vida cofrade y el patrimonio de la ciudad", valora el equipo de gobierno.

"Ahora damos un paso más, con una ayuda directa que permitirá reformar, sus casas de hermandad y sus sedes, para asimismo contribuir al mantenimiento y difusión del patrimonio cofrade", ha comentado la regidora.

La creación de estas ayudas responde a la realidad detectada en la labor diaria del gobierno municipal junto a las hermandades, donde muchos de estos inmuebles cuentan con décadas de antigüedad y requieren intervenciones estructurales de coste muy elevado, difíciles de asumir por parte de las corporaciones.

Así, igual que se ha hecho con otros sectores y ámbitos de la ciudad, "vemos viable y necesario ayudar para que se garantice la conservación de estas sedes, fundamentales para la actividad social, cultural y patrimonial de San Fernando".

La primera, la de Gran Poder

La primera actuación que se acometerá, consensuada con la propia hermandad y el Consejo de Hermandades, será la reforma de la casa de hermandad del Gran Poder, en la barriada de la Bazán, "una intervención decidida tras constatar, y haber sido trasladado por su hermano mayor, que el inmueble presenta graves problemas estructurales que comprometían su estabilidad y seguridad". Esta situación -explica el Ayuntamiento- obligó a actuar con celeridad para proteger los bienes custodiados en la sede y garantizar su adecuada conservación.

Los trabajos, financiados parcialmente con esta nueva línea de ayudas municipal, se centrarán en la rehabilitación, y mejora de su estructura del forjado, la ampliación de la altura además de la adecuación de los espacios internos para su uso como lugar de encuentro, reuniones y almacenaje de enseres. De igual forma, la intención es crear un espacio museístico, destinado a la exposición y puesta en valor del patrimonio de la hermandad.

La alcaldesa ha destacado que esta intervención tendrá un impacto positivo que trasciende a la propia entidad, porque no solo se ayuda a una hermandad a contar con un espacio seguro y adecuado, “sino que contribuimos a proteger y poner en valor el patrimonio cofrade de la ciudad, a mejorar los espacios sociales de nuestros barrios y a seguir fortaleciendo una Semana Santa que es seña de identidad de San Fernando”.

Cabe recordar que el presupuesto municipal del Ayuntamiento de San Fernando para 2026 asciende a 119 millones de euros, una cifra que refleja el compromiso del consistorio con los servicios públicos, las inversiones, la cohesión social y la transformación urbana. Con estas ayudas, incluidas en el documento económico, se refuerza el trabajo de este colectivo y se garantiza la protección y difusión del patrimonio cofrade de San Fernando.

El Ayuntamiento ha precisado que todas estas actuaciones, como ha sido este caso urgente de la Hermandad del Gran Poder, se valoraran en coordinación con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, garantizando una planificación de conjunto orientada a preservar y potenciar el valor patrimonial y social de las cofradías isleñas.