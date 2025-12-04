Luz verde a los presupuestos de 2026 en San Fernando: 119 millones, autobuses gratis y nuevo contrato de limpieza

El proyecto de presupuestos municipales para 2026 en San Fernando ha superado este jueves el trámite de la aprobación inicial en un Pleno extraordinario que se ha ceñido al guion habitual, como era de esperar. Lo contrario -con la mayoría absoluta del PSOE en el gobierno local- hubiera sido toda una sorpresa. Así que la sesión, una vez más, se ha afrontado a sabiendas del resultado que iba a deparar, lo que la ha relegado al papel de un mero trámite que, no obstante, ha permitido dar voz a los grupos de la oposición (PP, VOX y AxSí) para mostrar un contundente rechazo a la propuesta que se debatía.

Las nuevas cuentas han salido adelante con los únicos votos a favor del grupo socialista mientras que el resto de siglas ha votado en contra en bloque y sin concesiones: ni siquiera la otrora habitual abstención a la espera del trámite de las alegaciones durante la exposición pública del documento, que ahora se iniciará tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Y ese resultado de la votación es también el que ha perfilado un debate que, de nuevo, ha sido la historia de dos ciudades: de un lado, "la que no deja de crecer, como consecuencia del aumento de la actividad económica, el desarrollo urbano y su capacidad para traer inversiones y proyectos y oportunidad"; de otro, La Isla de "Patricia en el país de las maravillas" y de "Cavada & López Gil Eventos SA", un municipio lastrado por la presión fiscal que no deja de perder habitantes y que tapa sus numerosas carencias saltando de fiesta en fiesta. La primera versión, evidentemente, responde al argumentario del gobierno municipal. Y la segunda, a las creativas perlas que la oposición -a falta de ediles suficientes para ganar la votación- ha lanzado durante el debate para intentar minar el relato triunfalista del ejecutivo.

La "inyección económica permanente" de los eventos

Con 119 millones de euros, 26,8 para inversiones y dando cobertura a cuestiones como la gratuidad del transporte urbano, la puesta en marcha del nuevo contrato de limpieza que rozará los 15 millones o la renovación integral de las luminarias de la ciudad -amen de la continuacion de los macroproyectos en marcha , ya saben, los dos estadios, La Magdalena...- los presupuestos municipales de 2026 han iniciado así su tramitación formal para entrar en vigor a principios del próximo año.

La delegada de Desarrollo Económico, María Gómez Picardo, ha sido la voz del gobierno municipal a la hora da dar las claves de estas nuevas cuentas municipales, que se conocen desde hace ya una semana. Y, como ya hiciera la alcaldesa hace unos días, ha puesto especial énfasis a la hora de subrayar la gran vocación de estos presupuestos: reforzar y seguir aumentando unos servicios públicos que -ha recordado- "se han incrementado en un 65% en los últimos años".

La edil socialista -responsable de la Hacienda local- no ha dudado en referirse al "motor económico" que supone la multiplicidad de eventos que se celebran en la ciudad, "una verdadera estrategia de dinamizacion económica" promovida por el equipo de gobierno: "Cada vez más personas visitan San Fernando y consumen en San Fernando. Vienen y consumen en Navidad, en Carnaval, en Semana Santa, en verano... Las cifras no dejan de crecer. Los eventos se han convertido en una inyeccion económica permanente para la hostelería, el comercio y el sector servicios de la localidad", ha señalado.

PP: "Después de 10 años de gobierno de Cavada seguimos hablando de La Magdalena"

Para el grupo municipal popular, que el presupuesto alcance los 119 millones de euros se debe a "un nuevo récord de ingresos y de recaudación". "Por IBI, los isleños pagarán más de 22 millones. La recaudación por el impuesto de circulación volverá a superar los 4 millones, no se contempla ninguna rebaja compensatoria por los perjuicios derivados de la implantación de la nueva Zona de Bajas Emisiones. Recaudaréis más de 6,9 millones por la tasa de basura, 1,2 millones más que el año anterior gracias a la subida aprobada por el PSOE. Y no hay ni una sola rebaja de impuestos y tasas para 2026", ha criticado la concejala del PP Inmaculada Marín al hablar de las nuevas cuentas municipales.

La formación ha hablado de la "incapacidad crónica" del gobierno municipal para ejecutar unos presupuestos, algo que considera sobradamente demostrado en los últimos ejercicios y que arroja perspectivas nada halagüeñas para 2026: "En 2024 dejasteis sin ejecutar un tercio del presupuesto, 51,2 millones de euros de los casi 154 millones disponibles: un tremendo fiasco. De los 43,4 millones previstos en inversiones, solo ejecutasteis 6 millones, menos del 14%. Y en 2025 vais por el estilo. Al final del tercer trimestre solo lleváis ejecutado un 40% del presupuesto y un 6% de las inversiones anuales", ha expuesto Marín.

"10 años de gobierno (de Cavada) después -y con 3.000 habitantes menos, que se habrán ido a buscar empleo- seguimos hablando en un nuevo presupuesto del Parque de La Madalena, del club náutico de Gallineras, de la piscina de verano, de la Casa Lazaga... y todo con un coste triplicado", lamenta el PP.

VOX: "Son una ventana publicitaria increíble"

Los presupuestos de 2026 brindan "una ventana publicitaria increíble y muy visible para el equipo de gobierno", según el concejal de VOX, Ángel Aparicio. Es la única finalidad que tienen para esta formación puesto que se sabe ya de antemano "que es un presupuesto que no se va a ejecutar". Sin embargo, lamenta, "desdeñan y engañan a los ciudadanos con proyectos inejecutables en el periodo y programas de inversión en grandes obras".

"¿Dónde está el nuevo campo de fútbol que debería estar terminado para el verano del 2026, dónde está el parque de La Magdalena, que ya debería estar terminado y que, por la mala gestión de este equipo de gobierno, lo único que vemos actualmente son montículos de tierra y tubos de alcantarillado que se desplazan de un lado para otro para dar sensación de que se está trabajando?", se pregunta Aparicio.

"El presupuesto no contiene una sola evidencia de licitación iniciada en los proyectos de inversión anunciados. Hay 26,8 millones en inversiones sin constancia de licitación. Esto convierte el presupuesto en un catálogo de intenciones, no en un plan ejecutable. Esto es papel mojado", ha dicho el edil de VOX, que ha criticado también la partida presupuestaria destinada a las fiestas: "Ahí vemos la prioridad de este equipo de gobierno".

AxSí: "Es un presupuesto falso y vacío como el medio tiovivo de la fachada del Ayuntamiento"

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, se ha referido a la propuesta de presupuestos llevada a Pleno para su aprobación inicial como "una mentira tras otra" y ha aludido a la presión fiscal que soportan los isleos con "datos objetivo e incontestables": "Cuando en 2019 inició su nefasta mayoría absoluta (el PSOE) recaudaba a las familias isleñas 45 millones de euros y en 2026, 55 millones de euros. Tras seis años nos saca de nuestros bolsillos diez millones de euros más: ahí la subida de un 20% IBI, un 25% recibo del agua o un 22% de la basura. Jamás en nuestra historia habíamos sido atracados fiscalmente de esta manera por nuestro Ayuntamiento", ha señalado en su intervención.

Para los andalucistas, se trata de "un presupuesto hinchado a golpe de crédito y endeudamiento, aunque se venda falazmente la deuda cero; de discurso falso y vacío como ese medio tiovivo instalado en la fachada del ayuntamiento; sin planificación; con un relato triunfalista que va muy por detrás de la ejecución real; catálogo de grandes obras eternas que nos convierte en la ciudad del powerpoint; con un gasto corriente disparado (más facturas para terceros) frente a un ayuntamiento con crónicas carencias estructurales; antisocial, sin modelo industrial ni plan de viviendas asequibles; y orientado al marketing a modo de folleto electoral en lugar de instrumento serio de gestión".