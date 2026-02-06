Presentado en San Fernando el bordado del techo de palio de la hermandad del Nazareno

Momento en el que se descubre el techo de palio bordado para la hermandad del Nazareno de San Fernando

El salón de actos del Ayuntamiento de San Fernando fue el lugar escogido para llevar a cabo este jueves la presentación del bordado del techo de palio de la imagen de María Santísima de los Dolores, titular de la hermandad del Nazareno. Una obra llevada a cabo en los talleres isleños Virgen del Carmen, con José Muñoz Moreno y Manuel Jesús Trujillo a partir del diseño de Antonio Luque Márquez que corona una gloria en forma de la paloma del Espíritu Santo realizada por el imaginero cordobés Manuel Luque Bonillo. Al bordado, además, se suman piezas del orfebre José Manuel Bernet alusivas a los símbolos de la Pasión que se compaginan con el dibujo.

La obra, nada más descubrirse en este acto que ha conducido José María Belizón Reina, ha suscitado gran admiración entre los presentes.

El techo supone de hecho la fase más importante del proyecto de bordado del palio, que la cofradía logró retomar en 2023 y del que ya se cuenta con la bambalina frontal terminada.

Presentación del techo de palio de la hermandad del Nazareno de San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Los planes de la junta de gobierno de la hermandad del Nazareno pasan por no estrenar dicho palio -que sin duda será un punto de inflexión en lo que al patrimonio de la hermandad se refiere- hasta que no esté completamente terminado. Y para eso, evidentemente, quedan todavía unos años de trabajo por delante. El acto respondía así a la intención de mostrar una nueva etapa terminada del proyecto más que a presentar un estreno de cara a la salida procesional de la próxima Semana Santa.

El proyecto se presentó a los hermanos y devotos en el pasado año 2023, cuando la hermandad de la Madrugada del Viernes Santo isleño consiguió desbloquear la situación en la que se encontraba y reanudar los trabajos en los talleres isleños Virgen del Carmen.

Presentación del bordado del techo de palio de la hermandad del Nazareno de San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Los primeros trabajos, cabe recordar, se habían iniciado 15 años antes en los talleres de Fernández y Enríquez, pero causas completamente ajenas a la hermandad quedaron completamente paralizados. Tras numerosas vicisitudes se consiguió retomar el proyecto hace tres años con ilusiones renovadas. Y desde entonces acapara los esfuerzos de la cofradía, que este miércoles -sin duda- se dispone a vivir un momento muy especial.

Durante el acto han tomado la palabra el hermano mayor de la Hermandad, José Fernández Mora, y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, así como el responsable del diseño, Antonio Luque Márquez, y los encargados del taller Virgen del Carmen, José Muñoz y Manuel Trujillo. También se han proyectado dos vídeos sobre el trabajo de bordado en el que algunos hermanos, además, se pronunciaban con respecto al sentido de la obra.