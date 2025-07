El PP señala a los más de 50 millones recaudados en San Fernando por impuestos, tasas, multas y recargos: "Se recauda pero la ciudad está atascada"

La concejala del PP de San Fernando, Inmaculada Marín, ha puesto en evidencia "la falta de eficacia presupuestaria crónica del equipo de gobierno formado por el PSOE de Cavada" tras conocerse los datos definitivos de la liquidación del presupuesto municipal de 2024, de la que se dio cuenta en el último Pleno y que arroja finalmente un superávit de 13.699.000 euros y un remanente de Tesorería superior a los 16 millones.

"Un Ayuntamiento que recauda más de 97 millones de euros en un año pero no ejecuta un tercio de su presupuesto no es ejemplo de buena gestión, sino el síntoma claro de una ciudad que no avanza pese a tener recursos millonarios", ha afirmado la edil popular en una nota.

Según el análisis realizado por el PP, el gobierno de Patricia Cavada recaudó más de 50 millones de euros a través de impuestos, tasas, multas y recargos, lo que considera "una cifra récord para una ciudad de las características de San Fernando". A eso se suman 39 millones en subvenciones y transferencias provenientes de otras administraciones. Sin embargo, ese caudal económico no se ha traducido en mejoras reales para los isleños.

"El dinero entra, pero no revierte en servicios públicos dignos ni en proyectos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. Un 33 % del presupuesto se ha quedado sin ejecutar y eso tiene consecuencias: colapso en los servicios sociales, retrasos de meses en expedientes municipales, falta de personal, y una Policía Local que patrulla las playas con vehículos de Protección Civil", ha denunciado Marín.

Para el PP, uno de los datos más reveladores es el ahorro de 5 millones de euros en personal municipal, provocado por la falta de convocatoria de más de 100 plazas públicas. "Ahorran a costa de no reforzar servicios básicos, de dejar a los funcionarios desbordados y a los ciudadanos desatendidos", ha recalcado.

Para Marín, las prioridades del gobierno local "no están alineadas con las verdaderas necesidades de San Fernando".

"Han destinado tres millones de euros a fiestas pero seguimos sin estación de autobuses, sin una red de transporte urbano eficiente, sin mejoras en nuestras calles y sin personal municipal suficiente. No es un modelo de ciudad. Es un modelo de bloqueo con luces de colores", ha lamentado.

La concejala popular ha sido tajante al valorar el discurso triunfalista de Cavada. "Presumir de superávit cuando la ciudad está atascada es insultante. El dinero no está para guardarlo, sino para transformar la ciudad. Y si no saben cómo hacerlo, que bajen los impuestos".