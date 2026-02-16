El PP, tras la constitución de la plataforma por el centenario del 'Elcano': "El Ayuntamiento no puede limitarse a figurar en la foto"

El PP de San Fernando ha querido trasladar su felicitación pública a la asociación cultural Molino de Mareas y a las 28 entidades que han constituido la plataforma ciudadana La Isla y Elcano. La iniciativa -señala la formación- "garantiza que la ciudad esté a la altura del centenario del buque escuela en 2027, una efeméride de dimensión nacional e internacional que forma parte de la identidad histórica de La Isla".

Para el PP, la creación de esta plataforma es una magnífica noticia, pero también evidencia "una realidad incómoda": ha tenido que ser la sociedad civil -una vez más-, a través de sus entidades ciudadanas, la que dé un paso al frente ante la falta de iniciativa del gobierno municipal.

El pasado 3 de diciembre de 2025, los populares solicitaron formalmente información sobre las gestiones que estaba realizando el ejecutivo de Patricia Cavada en relación con el centenario. A día de hoy, afirma el partido, "esa petición sigue sin respuesta: ni información, ni planificación, ni coordinación institucional conocida".

Resulta especialmente llamativo que la delegada municipal de Cultura, Pepa Pacheco, hable ahora en nombre de la Corporación Municipal cuando ni siquiera ha trasladado información previa al resto de grupos políticos. "No se puede invocar a la Corporación sin haber contado con ella. La lealtad institucional empieza por respetar a quienes la integran", señalan los populares.

Desde el PP consideran que el gobierno socialista vuelve a repetir un patrón ya conocido en estos casi once años:ausencia de gestión en los momentos clave y presencia destacada cuando otros han hecho el trabajo. "Ofrecer únicamente difusión y la presencia de la alcaldesa no es planificación estratégica para un acontecimiento de esta envergadura", señalan.

El Ayuntamiento "no puede limitarse a figurar en la foto", insiste el PP: "Debe liderar, coordinar y aportar contenido propio a un aniversario que está directamente vinculado con la historia naval de la ciudad".

El PP finaliza reiterando su apoyo total a la plataforma La Isla y Elcano y a su programa de actividades -conferencias, exposiciones, iniciativas educativas- y reclama al gobierno local que actúe con planificación, transparencia y colaboración real con todas las fuerzas políticas y entidades implicadas.

"San Fernando merece estar en el centro de esta conmemoración por derecho propio. Lo que no merece es volver a depender del impulso de los isleños para suplir la falta de previsión de un gobierno que dispone de los mayores presupuestos de la historia municipal y, sin embargo, continúa mostrando dificultades para convertirlos en gestión eficaz al servicio de la ciudad", afirma.