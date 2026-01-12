El PP acusa al Ayuntamiento de San Fernando de "volver a pasar” de un nuevo plan de empleo de la Junta

El Partido Popular ha acusado al Ayuntamiento isleño de volver a dejar pasar, sin siquiera solicitarlo, un nuevo programa de empleo impulsado por la Junta de Andalucía y destinado a ofrecer oportunidades laborales a desempleados locales. En esta ocasión, apunta el PP, el gobierno del PSOE ha renunciado al programa Activa-T Joven, dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años, confirmando una actitud de desinterés que se repite de forma sistemática.

Los populares recuerdan que este programa autonómico ha permitido aprobar 45 proyectos en ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz, facilitando la contratación de 520 jóvenes durante seis meses a jornada completa, con una inversión superior a los seis millones de euros. Mientras prácticamente toda la provincia ha sabido aprovechar esta oportunidad, el PP indica que San Fernando figura entre los escasos municipios que ni siquiera presentaron solicitud, quedando fuera por decisión exclusiva del gobierno de la socialista Patricia Cavada.

Desde el PP subrayan que Activa-T Joven contempla ayudas de entre 10.900 y 17.000 euros por contrato, en función del perfil profesional, y permite a los ayuntamientos desarrollar proyectos propios sin sustituir empleo estructural. “Hablamos de contratos reales, de experiencia laboral y de oportunidades que el Ayuntamiento ha negado a los jóvenes isleños por pura dejadez política”, señalan los populares isleños.

A esta nueva renuncia se suma que San Fernando tampoco figura entre las entidades beneficiarias del Programa de Empleo y Formación 2025, cuya resolución definitiva se publicó el pasado 18 de diciembre. Este programa cuenta con más de 11,3 millones de euros en la provincia de Cádiz y combina formación con contratación directa. De las 27 solicitudes presentadas, el Ayuntamiento isleño vuelve a quedarse fuera, perdiendo otra herramienta clave para la inserción laboral.

El Partido Popular añade además que el Ayuntamiento de San Fernando tampoco participa en el programa Empleo Cerca, promovido por la Diputación de Cádiz a través del IEDT y financiado con fondos europeos FSE+. Se trata de un plan que moviliza cerca de 9,5 millones de euros, contempla más de 51.000 horas de formación y beneficia a 1.140 personas en 43 municipios de la provincia. “Un programa pensado para personas desempleadas y colectivos vulnerables del que La Isla ha quedado fuera por la falta de iniciativa y gestión del Ayuntamiento”, denuncian desde el PP.

Una actitud reiterada del PSOE de Cavada

Desde el Partido Popular advierten de que esta forma de actuar no es nueva ni puntual. La socialista Cavada lleva años rechazando programas de empleo de la Junta de Andalucía, siempre con el mismo resultado: menos oportunidades para San Fernando y más fondos que se van a otros municipios.

Así, detalla el PP, en 2021 Cavada rechazó cerca de 900.000 euros del programa AIRE (Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo), destinado a la creación de empleo. En 2022, volvió a negarse a solicitar alrededor de un millón de euros del Plan Empleo Joven Ahora. Más recientemente, en 2024, San Fernando también quedó fuera del Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral, dirigido a personas desempleadas del municipio.

“Los perjudicados por no sabemos qué interés político puede tener el PSOE de Cavada, son los jóvenes y los parados de San Fernando, que ven cómo se pierden millones de euros y oportunidades laborales año tras año”, concluyen desde el Partido Popular.