PP: "Es absurdo que hablen de comprar sombrillas por el cambio climático cuando se cargaron los árboles de la plaza del Rey"

La concejala y secretaria general del PP en San Fernando, Carmen Roa, ha denunciado el "descontrol absoluto" que rige la gestión de la alcaldesa, Patricia Cavada, y que "una vez más se traduce en el despilfarro de fondos públicos". En esta ocasión, el gobierno municipal ha iniciado la tramitación de la compra de ocho nuevas sombrillas por 25.361 euros "supuestamente destinadas a generar sombra en la plaza del Rey".

"Tras los más de 324.000 euros gastados en veladores, ahora Cavada pretende gastar otros 25.000 euros en sombrillas para tapar sus errores", ha señalado Roa, quien considera que se trata de "una nueva muestra de una gestión caótica, sin planificación y que provoca un gasto innecesario". A este importe añade el PP el coste generado por la colocación y retirada de los toldos instalados en el marco del proyecto "impuesto por el gobierno socialista" para la principal plaza de la ciudad.

Carmen Roa ha puesto el foco en la "contradicción ambiental" de esta actuación: "Resulta absurdo que ahora justifiquen la compra de sombrillas en nombre del cambio climático cuando fue este gobierno el que eliminó la sombra natural de la plaza cargándose todos los árboles".

La reforma de la plaza del Rey, inaugurada en marzo de 2023, supuso la eliminación de seis laureles de Indias y seis palmeras de gran porte, árboles que aportaban sombra y alivio térmico al centro urbano. "La alcaldesa padece amnesia climática: ahora se escuda en la isla de calor para comprar parasoles, cuando fue ella quien arrancó toda la vegetación de esta plaza", ha reprochado Roa.

Para la edil popular, "es un gesto incoherente: bastaba con conservar los árboles, pero prefieren gastar decenas de miles de euros en estructuras artificiales para tapar sus propios errores".

La reforma de la plaza fue "un proyecto impuesto", dice el PP

Roa ha insistido en que la reforma de la plaza del Rey "no fue una demanda de los vecinos, sino un proyecto impuesto unilateralmente por el gobierno de Cavada". El PP sostiene que desde el inicio "la actuación se desarrolló sin consulta pública ni consenso ciudadano, obedeciendo a un capricho estético de la alcaldesa socialista y no a una necesidad real".

La concejala ha subrayado que la transformación se diseñó únicamente desde criterios de imagen, sin prever sus consecuencias: "pérdida de sombra, molestias a hosteleros, incremento del gasto en veladores, y ahora una compra apresurada de parasoles".

"Gobernar a base de improvisaciones no es serio. Tras gastar cientos de miles de euros, se ven obligados a poner parches y correr a buscar soluciones", ha afirmado.

Carmen Roa ha asegurado así que el Partido Popular continuará exigiendo transparencia y responsabilidad en la gestión municipal.

"Los isleños merecen saber en qué se gasta cada euro público y por qué se toman decisiones tan erráticas. No vamos a permitir que este despilfarro pase por debajo de la puerta, en cuclillas. Los isleños deben saber quién les gobierna y en qué gasta el dinero de todos", ha aseverado.