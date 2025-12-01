El Pleno aprueba por segunda vez la puesta en marcha de un albergue de baja exigencia para personas sin hogar en San Fernando

La concentración convocada por la plataforma en defensa de las personas sin hogar tras la última muerte en la calle.

El Pleno ha aprobado por segunda vez la puesta en marcha de un albergue de baja exigencia para las personas sin hogar -o alojamiento alternativo permanente, según la denominación empleada en esta ocasión- a raíz de una propuesta presentada en forma de moción por el grupo municipal popular que salió adelante por unanimidad.

La propuesta, presentada para su debate tras la última muerte de una persona sin recursos en la calle, insiste en la apertura de este albergue a instancias municipales -el que actualmente tiene San Fernando, Federico Ozanam, está gestionado por la Sociedad San Vicente de Paúl con el concierto de plazas con el Ayuntamiento de San Fernando- y "con criterios de baja o mínima exigencia"

Eso implica -como apuntó la concejala popular, Carmen Roa- "normas y horarios flexibles" en la línea que vienen demandando la mayoría de las asociaciones y colectivos que luchan contra el sinhogarismo en la localidad.

La moción aprobada, básicamente, retoma la misma idea que en 2020 -justo tras el confinamiento y la puesta en marcha de un alojamiento en este sentido para dar cobertura a las personas que vivían en la calle- llevó a todos los grupos, también de manera unánime, a pronunciarse a favor de una instalación municipal de este tipo en San Fernando, "sin que nada se haya hecho en cinco años", como recriminó el PP al gobierno municipal del PSOE.

La concejala de Desarrollo Social, Isabel Blanco, aseguró en el debate que "no es cierto" que desde el gobierno municipal "no se hiciera nada" por las personas sin hogar y se recordó que las subvenciones nominativas que reciben los diferentes colectivos que trabajan en este campo "han aumentado exponencialmente" desde 2017.

"Además, este año tanto el comedor (El Pan Nuestro) como el albergue (Federico Ozanam) han recibido subvenciones de capital que han supuesto además un incremento de plazas yaumentar la posibilidad de tener más plazas en el albergue. También se ha aprobado el protocolo de empadronamiento que permite que las personas sin hogar tengan un acceso más fácil a los recursos públicos y desde el 1 de agosto contamos con un equipo de calle que atiende a las personas que no acceden con tanta facilidad a los recursos y se le acerca así a toda la red de recursos que están a su disposición", apuntó.

En lo referente al centro de alta tolerancia -se defendió también Blanco- "las propias entidades con las que tengo contacto a diario saben perfectamente que se está trabajando y cómo".