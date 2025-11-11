Desconvocada la concentración prevista este miércoles en San Fernando tras la muerte de otra persona sin hogar: no ha sido autorizada

Recogida de firmas llevada a cabo en la plaza del Rey por las asociaciones que trabajan en San Fernando con las personas sin hogar, en una imagen de archivo

La plataforma en defensa de las personas sin hogar de San Fernando ha desconvocado la concentración que tenía previsto realizar este miércoles 12 en la plaza del Rey a partir de las 18.30 horas.

Dicho acto de protesta, promovido a raíz de la muerte -el pasado lunes- de una mujer en situación de vulnerabilidad que vivía en la calle, no ha obtenido la correspondiente autorización de la Subdelegación del Gobierno, según han informado desde la citada plataforma.

Los convocantes, de hecho, han lamentado "la inexplicable insensibilidad política" al no haber autorizado esta concentración pacífica cuyo objetivo no era otro que exigir el final de las muertes de personas sin hogar en la calle y reclamar al Ayuntamiento más recursos en San Fernando. "No se ha considerado urgente", explican.

La plataforma -integrada por colectivos como la asociación Personas Sin Hogar con Derechos (Peshode), Calor en la Noche y Derechos Humanos- tramitará la autorización para una nueva convocatoria de esta protesta, que se prevé llevar a cabo en los próximos días y de la que se informará debidamente.

La muerte de esta persona sin hogar se conoció el lunes gracias a la denuncia realizada por la presidenta de la asociación Personas Sin Hogar con Derechos. La mujer -Pepi- falleció a primeras horas de la mañana en las inmediaciones de la Bazán. Aunque era de San Fernando, había estado fuera durante un tiempo y apenas hacía una semana que había regresado con su actual pareja huyendo de una situación de malos tratos (de su anterior pareja). Tenía patologías cardíacas. No pudo acceder a las plazas del albergue Federico Ozanam, aunque -según fuentes municipales- se le ofrecieron alojamientos alternativos en otras localidades. Fue asistida por los servicios de urgencia, que intentaron reanimarla pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.