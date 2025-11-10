Muere otra persona sin hogar en la calle en San Fernando

Concentración por la muerte de una persona sin hogar en San Fernando, en una imagen de archivo

La Asociación de Personas sin Hogar con Derechos (Peshode) ha denunciado en San Fernando la muerte de otra persona sin hogar en la calle. Se trata de una mujer -Pepi D.- que ha fallecido a primera hora de la mañana en la zona de la Bazán.

Los servicios sanitarios de emergencia han sido avisado y han intentado reanimarla durante cerca de 45 minutos sin poder hacer nada para salvarle la vida. También ha intervenido la Policía Local. La mujer fallecida sufría de patologías cardíacas.

Era de San Fernando, aunque llevaba tiempo fuera. Regresó a la localidad hace aproximadamente una semana huyendo de otra provincia -donde estaba acogida en un albergue- por una peligrosa situación de maltrato de su ex pareja, según ha denunciado el colectivo. Vivía con su actual pareja en la calle al no haber podido acceder a las plazas existentes para mujeres en el albergue Federico Ozanam.

Desde la asociación, ya la semana pasada, se les había brindado ayuda al no haber tenido acceso a estos recursos. Se les habían proporcionado mantas, sacos de dormir y una tienda de campaña. Este lunes, precisamente, estaba previsto que la pareja acudiera a la radio local a denunciar su situación con la Ayuda de Personas sin Hogar con Derechos. Su presidenta, Milagros Fernández, se ha enterado del fallecimiento de Pepi D. esta mañana cuando se disponía a acompañarlos a la emisora, según ha relatado a este periódico.

La entidad ha convocado una concentración este miércoles 12 a las 18.30 horas en la plaza del Rey para exigir el final de las muertes de personas sin hogar en la calle y reclamar al Ayuntamiento más recursos en San Fernando.

La asociación, en este sentido, ha mostrado su indignación ante el hecho de que la mujer fallecida quedara excluida de la red de recursos "por circunstancias que impiden acceder a las plazas para mujeres que tiene el albergue".

Personas sin Hogar pero con Derechos, a raíz de la muerte de esta persona sin hogar en la calle, denuncia una vez más el "problema estructural" que tiene San Fernando, donde -afirma- "no se da prioridad a la atención de las personas sin hogar a pesar de contar con recursos para ello".

El alojamiento alternativo para las personas sin hogar -recuerda- se considera "una prestación garantizada" en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía. "Sin embargo, se incumple", señala al denunciar además la "crueldad" del sistema rotatorio de los albergues.

El colectivo ha insistido además en la especial exposición y precariedad de las mujeres víctimas del sinhogarismo.